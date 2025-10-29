إنجاز تاريخي.. سيدات إيران في الركبي يحققن وصافة آسيا

ووفقاً لبيان صادر عن المكتب الإعلامي للاتحاد الإيراني لجمعيات الألعاب الرياضية، خاضت سيدات إيران مباراة نهائية قوية أمام منتخب أوزبكستان، انتهت بفوز الأخير بنتيجة 17 – 7، ليكتفي المنتخب الإيراني بالمركز الثاني.

وكان الفريق الإيراني قد قدّم أداءً مميزاً طوال البطولة، إذ تغلب في مبارياته الأربع السابقة على كل من لبنان والأردن وكوريا الجنوبية وأوزبكستان، قبل أن يلتقي مجدداً المنتخب الأوزبكي في المباراة النهائية.

يُذكر أن منتخب السيدات الإيراني أحرز قبل عامين الميدالية البرونزية الآسيوية، ما يجعل الإنجاز الحالي خطوة إضافية على طريق تطور اللعبة في البلاد.