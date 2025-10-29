إنجاز تاريخي.. سيدات إيران في الركبي يحققن وصافة آسيا

الأربعاء ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٥
٠١:٠٢ بتوقيت غرينتش
حقق المنتخب الإيراني للسيدات في لعبة الركبي إنجازاً تاريخياً، إذ نال للمرة الأولى في تاريخ الرياضة الإيرانية لقب وصيف بطولة آسيا، التي استضافتها العاصمة العُمانية مسقط عام 2025.

ووفقاً لبيان صادر عن المكتب الإعلامي للاتحاد الإيراني لجمعيات الألعاب الرياضية، خاضت سيدات إيران مباراة نهائية قوية أمام منتخب أوزبكستان، انتهت بفوز الأخير بنتيجة 17 – 7، ليكتفي المنتخب الإيراني بالمركز الثاني.

إقرأ أيضاً..ايران تحصد 5 ميداليات ببطولة العالم للمصارعة الحرة تحت 23 عاما

وكان الفريق الإيراني قد قدّم أداءً مميزاً طوال البطولة، إذ تغلب في مبارياته الأربع السابقة على كل من لبنان والأردن وكوريا الجنوبية وأوزبكستان، قبل أن يلتقي مجدداً المنتخب الأوزبكي في المباراة النهائية.

يُذكر أن منتخب السيدات الإيراني أحرز قبل عامين الميدالية البرونزية الآسيوية، ما يجعل الإنجاز الحالي خطوة إضافية على طريق تطور اللعبة في البلاد.

