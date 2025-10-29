تصفية جماعية للمرضى في مستشفيات الفاشر في دارفور

وأضافت عبر بيان: “في جريمة بشعة تخالف كل القوانين الإنسانية والأديان السماوية، أقدمت قوات من الدعم السريع أمس (الثلاثاء) على تصفية المرضى والمصابين داخل مستشفيات الفاشر، وقتلت بدمٍ بارد كل من وجدت داخل المستشفى السعودي من مرضى ومرافقين” دون تحديد عدد.

وحذرت الشبكة الطبية المستقلة من أن “المستشفيات بمدينة الفاشر تحولت إلى مجازر بشرية تحت أيدي الدعم السريع التي لا تفرّق بين مقاتل ومريض، ولا بين طفل وطبيب”.

وأكدت أن “ما حدث ليس حادثة معزولة، بل حلقة في مسلسل الإبادة الجماعية الممنهجة التي تنفذها الدعم السريع ضد المدنيين بدارفور، وسط صمت دولي مريب ومخزٍ”.

وحملت “الدعم السريع وقادتها المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة النكراء”، معتبرة “ما حدث جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية تستوجب الملاحقة والعقاب أمام المحاكم الدولية”.

ودعت “الأمم المتحدة، ومنظمة الصحة العالمية، ومجلس الأمن، وكل المنظمات الحقوقية في العالم إلى كسر حاجز الصمت والتحرك الفوري لحماية من تبقّى من الكوادر الطبية والمرضى والمدنيين العزل في الفاشر”.

وحتى الساعة 12:30 (ت.غ) لم يصدر تعقيب من السلطات السودانية أو “قوات الدعم السريع” بشأن بيان الشبكة.

والثلاثاء، طالبت منظمة الصحة العالمية، في بيان، بـ”إطلاق سراح كوادر طبية اختطفوا إثر استهداف تعرض له المستشفى السعودي، المنشأة الطبية الوحيدة التي تواصل عملها جزئيا في مدينة الفاشر”.

كما دعت الأمم المتحدة “قوات الدعم السريع” إلى السماح “بممر آمن يتيح للمدنيين مغادرة مدينة الفاشر”، بينما اتهمت القوة المشتركة للحركات المسلحة الداعمة للجيش السوداني في دارفور “الدعم السريع” بقتل 2000 مدني في الفاشر خلال يومي 26 و27 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

ومنذ أيام، تتهم السلطات السودانية ومنظمات دولية وأممية “قوات الدعم السريع بارتكاب مجازر وانتهاكات إنسانية” ضد المدنيين بمدينة الفاشر، بينها “إعدامات ميدانية” واعتقالات وتهجير، وذلك أثناء اقتحامها منذ الأحد، لمدينة الفاشر التي ظلت تحاصرها لأكثر من عام.

وقتل نحو 20 ألف شخص، فضلا عن أكثر من 15 مليون نازح ولاجئ، جراء الحرب المتواصلة بين الجيش السوداني و”قوات الدعم السريع” منذ أبريل/ نيسان 2023، وفق تقارير أممية ومحلية، بينما قدّرت دراسة لجامعية أمريكية القتلى بنحو 130 ألفا.