الأربعاء ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٥
٠٣:١٩ بتوقيت غرينتش
بعد مجزرة مروعة..الاحتلال يدعي الالتزام بوقف إطلاق النار في غزة
ادعى جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء إنه سيلتزم باتفاق وقف إطلاق النار في غزة، فيما ذكر مسؤولو الصحة في القطاع أن غارات جوية  للاحتلال أسفرت عن استشهاد 104 أشخاص، منهم 46 طفلا و20 امرأة.

وشن الاحتلال غارات جوية على غزة في وقت متأخر من أمس الثلاثاء بعد أن ادعى أن هجوما شنه مسلحون فلسطينيون أسفر عن مقتل جندي.

وقال جيش لاحتلال في بيان إنه سيواصل الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار وسيرد بحزم على “أي انتهاك”.

ترامب: وقف إطلاق النار ليس في خطر

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء إن اتفاق وقف إطلاق النار الذي تدعمه الولايات المتحدة في قطاع غزة ليس في خطر، حتى مع قصف الطائرات الإسرائيلية القطاع، حيث تتبادل "إسرائيل" وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) الاتهامات بانتهاك الهدنة.

وقال ترامب للصحافيين على متن الطائرة الرئاسية “حسب ما علمت، لقد قتلوا جنديا إسرائيليا… لذلك رد الإسرائيليون على الضربة ويجب أن يردوا الضربة. وعندما يحدث ذلك، ينبغي عليهم الرد بالمثل”.

وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل الجندي اليوم.

وقال ترامب “لن يعرض أي شيء وقف إطلاق النار للخطر… عليكم أن تفهموا أن حماس جزء صغير جدا من السلام في الشرق الأوسط، وعليهم أن يلتزموا”.

وادعى مسؤول عسكري "إسرائيلي" إن "حماس انتهكت وقف إطلاق النار بشن هجوم على قوات إسرائيلية تتمركز خلف الخط الأصفر، وهو خط الانتشار المتفق عليه ضمن اتفاق وقف إطلاق النار".

ونفت حماس مسؤوليتها عن الهجوم على قوات الاحتلال الإسرائيلي في رفح. كما قالت الحركة في بيان لها إنها لا تزال ملتزمة باتفاق وقف إطلاق النار.

شاهد أيضا.. اللحظات الأخيرة قبل استشهاد السنوار كما عرضها الاحتلال

وبموجب الاتفاق أطلقت حماس سراح جميع الأسرى الأحياء مقابل ما يقرب من 2000 معتقل فلسطيني، كما سحب الاحتلال الإسرائيلي قواته وأوقف هجومه.

كما وافقت حماس على تسليم رفات جميع الأسرى الذين لقوا حتفهم ولم يتم العثور عليهم بعد، لكنها قالت إن تحديد مكان جثث جميع الرهائن وانتشالها سيستغرق وقتا. وتزعم "إسرائيل" أنه بإمكان الحركة الوصول إلى رفات معظم الأسرى.

وقد أكد وزير الخارجية والهجرة المصري بدر عبد العاطي ، اليوم الأربعاء، أهمية تثبيت اتفاق غزة وتنفيذه بالكامل بما يضمن وقف إطلاق النار بشكل دائم، وتسهيل نفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع، تمهيدا لبدء مرحلة إعادة الإعمار والتعافي المبكر.

جاء ذلك في اتصال هاتفي جرى بين الوزير عبد العاطي ورادوسواف شيكورسكي وزير خارجية بولندا.

الاتحاد الأوروبي يدعو إلى احترام وقف إطلاق النار

وفي بروكسل دعا الاتحاد الأوروبي، اليوم ، “مختلف الأطراف” في غزة إلى “احترام وقف إطلاق النار”، فيما نددت نائبة رئيس المفوضية الأوروبية تيريزا ريبيرا، بالغارات الإسرائيلية الجديدة التي أودت بأكثر من مئة شخص.

وقالت ريبيرا، وهي مسؤولة عن سياسة المنافسة، في منشور عبر منصة اكس “نحتاج إلى فرصة للسلام، لا إلى ذرائع لمزيد من الغارات”.

وقال الناطق باسم الطاقم الدبلوماسي في الاتحاد الأوروبي أنور العوني “نُجدّد دعوتنا الجميع، كل الأطراف، الى مواصلة احترام وقف إطلاق النار”.

وأضاف “لا يوجد حل عسكري لهذا النزاع، وحان الوقت لإنهاء هذه الحلقة المفرغة من العنف والموت والدمار”.

