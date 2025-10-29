موهبة إيرانية تحصد أول ميدالية آسيوية في كرة الطاولة

ويعد هذا الإنجاز الأول من نوعه في تاريخ كرة الطاولة الإيرانية على مستوى فئة الناشئين والشباب في القارة الآسيوية، حيث لم يسبق لأي لاعب إيراني أن حقق ميدالية فردية في هذه الفئة من البطولات القارية.