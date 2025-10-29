موهبة إيرانية تحصد أول ميدالية آسيوية في كرة الطاولة الأربعاء ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٥ ٠٦:٤٤ بتوقيت غرينتش تمكّن النجم الإيراني الصاعد بنيامين فرجي، البالغ من العمر 16 عاماً، من تحقيق إنجاز تاريخي بعد فوزه الساحق بنتيجة 3 – 0 على منافسه الكوري، ليحجز مكانه بين أربعة لاعبين الأوائل في بطولة آسيا للشباب، ويضمن بذلك الميدالية البرونزية لإيران. ويعد هذا الإنجاز الأول من نوعه في تاريخ كرة الطاولة الإيرانية على مستوى فئة الناشئين والشباب في القارة الآسيوية، حيث لم يسبق لأي لاعب إيراني أن حقق ميدالية فردية في هذه الفئة من البطولات القارية. اقرأ أيضا: إنجاز تاريخي.. سيدات إيران في الركبي يحققن وصافة آسيا كلمات دليلية كرة الطاولة بنيامين فرجي موهبة إيرانية كرة الطاولة الإيرانية