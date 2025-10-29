إيران: تحديد يوم وطني للجزر الإيرانية الثلاث

واعلن أمين المجلس الفرعي للمجلس الأعلى للثورة الثقافية، في تصريح له اليوم، أن الاجتماع عقد في مقر أمانة المجلس بمشاركة الأعضاء، حيث تمت مناقشة تحديد مناسبات جديدة للتقويم الرسمي للبلاد ومراجعة تقرير الوثيقة الوطنية للذكاء الاصطناعي بحضور نائب الرئيس للشؤون العلمية والتقنية.

وأشار هذا المسؤول الإيراني إلى، أنه تم وفق اللائحة الجديدة لتسمية المناسبات الصادرة عن رئاسة الجمهورية ورئاسة المجلس الأعلى للثورة الثقافية، إدراج مناسبات مقترحة من قبل المجلس الثقافي العام في التقويم الرسمي للبلاد.

واوضح انه "بناء على ذلك، فقد تم اختيار يوم 21 آبان (12 تشرين الثاني/نوفمبر) الذي يصادف ذكرى استشهاد اللواء حرس ثوري "حسن طهراني مقدم"، "يوما وطنيا للجو - فضاء"، بينما أطلق على يوم 9 آذر (30 تشرين الثاني/أكتوبر) الذي يصادف ذكرى استعادة السيادة الايرانية على الجزر الثلاث في الخليج الفارسي (أبوموسى، تنب الكبرى، وتنب الصغرى) من سيطرة الاحتلال البريطاني عام 1350 هـ ش (1971 م)، عنوان "اليوم الوطني للجزر الثلاث في الخليج الفارسي".