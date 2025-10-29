إيران: تحديد يوم وطني للجزر الإيرانية الثلاث

الأربعاء ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٥
٠٦:٤٣ بتوقيت غرينتش
إيران: تحديد يوم وطني للجزر الإيرانية الثلاث
 أقرت الجلسة 554 للمجلس الأعلى للثورة الثقافية فی ایران إدراج مناسبتين جديدتين في التقويم الرسمي للبلاد، وهما "اليوم الوطني للجو - فضاء"، و"اليوم الوطني للجزر الايرانية الثلاث في الخليج الفارسي".

واعلن أمين المجلس الفرعي للمجلس الأعلى للثورة الثقافية، في تصريح له اليوم، أن الاجتماع عقد في مقر أمانة المجلس بمشاركة الأعضاء، حيث تمت مناقشة تحديد مناسبات جديدة للتقويم الرسمي للبلاد ومراجعة تقرير الوثيقة الوطنية للذكاء الاصطناعي بحضور نائب الرئيس للشؤون العلمية والتقنية.

وأشار هذا المسؤول الإيراني إلى، أنه تم وفق اللائحة الجديدة لتسمية المناسبات الصادرة عن رئاسة الجمهورية ورئاسة المجلس الأعلى للثورة الثقافية، إدراج مناسبات مقترحة من قبل المجلس الثقافي العام في التقويم الرسمي للبلاد.

أقرأ أيضا.. عراقجي:الدبلوماسية قائمة حتى تحت النار لكن لا تفاوض تحت الإملاءات

واوضح انه "بناء على ذلك، فقد تم اختيار يوم 21 آبان (12 تشرين الثاني/نوفمبر) الذي يصادف ذكرى استشهاد اللواء حرس ثوري "حسن طهراني مقدم"، "يوما وطنيا للجو - فضاء"، بينما أطلق على يوم 9 آذر (30 تشرين الثاني/أكتوبر) الذي يصادف ذكرى استعادة السيادة الايرانية على الجزر الثلاث في الخليج الفارسي (أبوموسى، تنب الكبرى، وتنب الصغرى) من سيطرة الاحتلال البريطاني عام 1350 هـ ش (1971 م)، عنوان "اليوم الوطني للجزر الثلاث في الخليج الفارسي".

كلمات دليلية

روابط ذات صلة

عراقجي:الدبلوماسية قائمة حتى تحت النار لكن لا تفاوض تحت الإملاءات

عراقجي:الدبلوماسية قائمة حتى تحت النار لكن لا تفاوض تحت الإملاءات

شاب إيراني يتوج ببطولة أندية الشطرنج في أوروبا

شاب إيراني يتوج ببطولة أندية الشطرنج في أوروبا

حرس الثورة: مستعدون لنشر 1200سرير طبي في حالات الطوارئ

حرس الثورة: مستعدون لنشر 1200سرير طبي في حالات الطوارئ

زندي بطل العالم في التايكواندو يكرم علم إيران بالتحية العسكرية

زندي بطل العالم في التايكواندو يكرم علم إيران بالتحية العسكرية

0% ...

آخرالاخبار

ايران تدين العقوبات الأمريكية الظالمة على كوبا

مقتل 2000 مدني سوداني خلال يومين في الفاشر.. إليكم التفاصيل!

الإحتلال يحوّل الماء إلى سلاح ضد الفلسطينيين.. إليكم التفاصيل!!

الناخب العراقي بين الطموح لنتائج الانتخابات المترقبة والخيبة منها

موهبة إيرانية تحصد أول ميدالية آسيوية في كرة الطاولة

إيران: تحديد يوم وطني للجزر الإيرانية الثلاث

ما علاقة "الشيب" بالأورام السرطانية؟

منظمة التعاون الإسلامي تدعو السودانيين الى وقف دائم لإطلاق النار

بقائي: غارات الاحتلال تظهر نية الإبادة الجماعية للفلسطينيين

كاميرا العالم توثّق مجزرة الإحتلال في منزل عائلة أبو دلال بغزة!!