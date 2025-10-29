ايران تدين العقوبات الأمريكية الظالمة على كوبا

وأكد بقائي في تصريح له اليوم الاربعاء: "إن العقوبات الأمريكية الظالمة على كوبا، والتي استهدفت الحقوق الأساسية للشعب الكوبي وتنمية هذا البلد لأكثر من ستة عقود، لا تُمثّل انتهاكًا صارخًا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي فحسب، بل تُعتبر أيضًا جريمة ضد الإنسانية نظرًا لآثارها وعواقبها على تمتع الشعب الكوبي بحقوق الإنسان الأساسية".

وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية تضامن إيران مع حكومة وشعب كوبا ضد سياسة الترهيب والضغط الأمريكية، واعتبر دعم الغالبية العظمى من الدول للقرار دليلاً واضحاً على معارضة المجتمع الدولي للبلطجة والفوضى الأمريكية، وقال: "إن الأضرار والخسائر التي لحقت بكوبا بسبب العقوبات الأمريكية غير القانونية تفرض المسؤولية الدولية على الحكومة الأمريكية، ويجب محاسبتها على ارتكاب هذه الأعمال الإجرامية".