'حماس': تبرير الاحتلال لمجزرة غزة ردُّ فعلٍ عنصري وفجورٌ بالقتل

الأربعاء ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٥
٠٨:٤٨ بتوقيت غرينتش
'حماس': تبرير الاحتلال لمجزرة غزة ردُّ فعلٍ عنصري وفجورٌ بالقتل
استهجن المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية حماس، حازم قاسم، مساء الأربعاء، التبريرات الإسرائيلية للمجزرة التي ارتُكبت بحق المدنيين في قطاع غزة، مؤكدًا أن الحديث عن كونها “ردّ فعل” يعكس “عنصرية بغيضة وفجورًا في تبرير القتل”.

وحسب "المركز الفلسطيني للإعلام"، قال قاسم، في تصريح مقتضب، إنه من غير المقبول تصوير استشهاد أكثر من مئة فلسطيني، غالبيتهم من النساء والأطفال، على أنه ردّ على مقتل جندي واحد من قوات الاحتلال، متسائلًا: “كيف يمكن للعالم أن يبرر مثل هذه الجريمة تحت أي ذريعة؟”.

وأضاف، أن تصريحات أحد المسؤولين الأميركيين التي وصف فيها الرد الإسرائيلي بأنه “محدود” ويستهدف عناصر من حماس، تتجاهل الحقائق الميدانية التي تثبت استشهاد 46 طفلًا و20 امرأة في تلك الليلة وحدها، في قصفٍ وصفه بأنه جريمة مكتملة الأركان.

وأشار قاسم إلى أن الحديث عن استمرار وقف إطلاق النار “يتجاهل بشكل صارخ” خروقات الاحتلال المتكررة للاتفاق، مؤكدًا أن سلوك “إسرائيل” يبرهن على غياب أي التزام حقيقي بوقف الحرب أو احترام التفاهمات التي رعتها أطراف دولية.

اقرأ وتابع وشاهد المزيد:

بالفيديو.. كاميرا العالم توثّق مجزرة الإحتلال في منزل عائلة أبو دلال بغزة!!

وأسفر العدوان الإسرائيلي ليلة أمس عن استشهاد 104 مواطنين فلسطينيين، بينهم 46 طفلًا و20 امرأة، إضافة إلى 253 مصابًا، من بينهم 78 طفلًا و84 امرأة، وفق ما أعلنته وزارة الصحة في غزة.

ومنذ بدء سريان وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بلغ إجمالي الشهداء 211 فلسطينيًا، فيما وصلت حصيلة الشهداء منذ بدء العدوان إلى 68,643 شهيدًا، و170,655 مصابًا، في حصيلة تعكس حجم الكارثة الإنسانية التي يعيشها القطاع.

كلمات دليلية

روابط ذات صلة

كاميرا العالم توثّق مجزرة الإحتلال في منزل عائلة أبو دلال بغزة!!

كاميرا العالم توثّق مجزرة الإحتلال في منزل عائلة أبو دلال بغزة!!

بعد مجزرة مروعة..الاحتلال يدعي الالتزام بوقف إطلاق النار في غزة

بعد مجزرة مروعة..الاحتلال يدعي الالتزام بوقف إطلاق النار في غزة

حماس تعلق على مجزرة الاحتلال الجديدة بحي الزيتون

حماس تعلق على مجزرة الاحتلال الجديدة بحي الزيتون

مجزرة جديدة في غزة: استشهاد 11 فرداً من عائلة واحدة

مجزرة جديدة في غزة: استشهاد 11 فرداً من عائلة واحدة

0% ...

آخرالاخبار

الاحتلال يصادق على بناء 1300 وحدة استيطانية جنوبي القدس

سرايا القدس: العمل العسكري بالضفة لن يتوقف

'ترامب' و'جين بينغ' يبدآن محادثاتهما في كوريا الجنوبية

ترامب يأمر بإختبار أسلحته النووية 'فورا' اثر اختبار دول اخرى لأسلحتها

104 شهداء بينهم 46 طفلا بعشرات الغارات الجوية والدبابات والزوارق

رئيس الاحتياطي الفيدرالي: الرسوم الجمركية ترفع نسبة التضخم

ترامب: سيئول ستدفع 350 مليار دولارم لخفض الرسوم الجمركية

قاليباف: أميركا رفعت شعار السلام بينما كانت قاذفاتها بطريقها لقصفنا

منتخبا إيران بكرة الطائرة للفتيان والفتيات يتوجان بذهبية العاب آسيا

وزير داخلية ايران: سياستنا الثابتة توسيع العلاقات مع دول الجوار