'حماس': تبرير الاحتلال لمجزرة غزة ردُّ فعلٍ عنصري وفجورٌ بالقتل

وحسب "المركز الفلسطيني للإعلام"، قال قاسم، في تصريح مقتضب، إنه من غير المقبول تصوير استشهاد أكثر من مئة فلسطيني، غالبيتهم من النساء والأطفال، على أنه ردّ على مقتل جندي واحد من قوات الاحتلال، متسائلًا: “كيف يمكن للعالم أن يبرر مثل هذه الجريمة تحت أي ذريعة؟”.

وأضاف، أن تصريحات أحد المسؤولين الأميركيين التي وصف فيها الرد الإسرائيلي بأنه “محدود” ويستهدف عناصر من حماس، تتجاهل الحقائق الميدانية التي تثبت استشهاد 46 طفلًا و20 امرأة في تلك الليلة وحدها، في قصفٍ وصفه بأنه جريمة مكتملة الأركان.

وأشار قاسم إلى أن الحديث عن استمرار وقف إطلاق النار “يتجاهل بشكل صارخ” خروقات الاحتلال المتكررة للاتفاق، مؤكدًا أن سلوك “إسرائيل” يبرهن على غياب أي التزام حقيقي بوقف الحرب أو احترام التفاهمات التي رعتها أطراف دولية.

وأسفر العدوان الإسرائيلي ليلة أمس عن استشهاد 104 مواطنين فلسطينيين، بينهم 46 طفلًا و20 امرأة، إضافة إلى 253 مصابًا، من بينهم 78 طفلًا و84 امرأة، وفق ما أعلنته وزارة الصحة في غزة.

ومنذ بدء سريان وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بلغ إجمالي الشهداء 211 فلسطينيًا، فيما وصلت حصيلة الشهداء منذ بدء العدوان إلى 68,643 شهيدًا، و170,655 مصابًا، في حصيلة تعكس حجم الكارثة الإنسانية التي يعيشها القطاع.