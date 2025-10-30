رئيس الاحتياطي الفيدرالي: الرسوم الجمركية ترفع نسبة التضخم

وقال باول في مؤتمر صحفي: "الرسوم الجمركية المرتفعة تؤدي إلى ارتفاع أسعار بعض السلع، ما يؤدي إلى ارتفاع التضخم بشكل عام".

وأضاف أن من المنطقي افتراض أن التأثير سيكون "قصير الأمد نسبيا، أي ارتفاع الأسعار لمرة واحدة".

وأشار إلى أن "من المحتمل أيضا أن يكون التأثير على التضخم أكثر استمرارية، وهذا خطر علينا إدارته".

يذكر، الرئيس الاميركي دونالد انترامب بعد عودته إلى البيت الأبيض، بدأ بتشديد سياسته التجارية، حيث أعلن في 2 أبريل فرض تعرفة جمركية أساسية بنسبة 10% على الواردات إلى الولايات المتحدة، وزيادة الرسوم الجمركية المتبادلة على بعض الدول.

ومع ذلك، بعد أسبوع واحد فقط، تم تعليق زيادات الرسوم الجمركية، وبدأت الولايات المتحدة مفاوضات تجارية مع العديد من الشركاء.

ووقع ترامب في 1 أغسطس أمرا تنفيذيا يفرض رسوما جمركية على عدد من الدول، بنسب تتراوح بين 10% و41%. وتستهدف الرسوم الجديدة 69 من شركاء أمريكا التجاريين، ودخلت حيز التنفيذ في 7 أغسطس.

