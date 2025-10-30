ترامب يأمر بإختبار أسلحته النووية 'فورا' اثر اختبار دول اخرى لأسلحتها

الخميس ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٥
٠٢:١٢ بتوقيت غرينتش
ترامب يأمر بإختبار أسلحته النووية 'فورا' اثر اختبار دول اخرى لأسلحتها
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، أنه أصدر تعليمات لوزارة الحرب ببدء اختبار الأسلحة النووية الأمريكية "على قدم المساواة" مع الدول الأخرى، مشيرًا إلى أن هذه العملية ستبدأ على الفور.

وقال ترامب في بيان: "الولايات المتحدة تمتلك عددًا من الأسلحة النووية أكثر من أي دولة أخرى، وقد تحقق ذلك بفضل التحديث الشامل للأسلحة خلال ولايتي الأولى. ورغم أنني كنت أكره القيام بذلك بسبب قوتها التدميرية الهائلة، لم يكن أمامي خيار آخر".

وأضاف أن روسيا تحتل المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة، بينما تأتي الصين في المرتبة الثالثة "لكنها ستصل إلى مستوى متقارب خلال خمس سنوات".

وتابع: "نظرًا لبرامج الاختبار التي تُجريها دول أخرى، فقد وجهتُ وزارة الحرب لبدء اختبار أسلحتنا النووية على قدم المساواة. وستبدأ هذه العملية على الفور".

