الاحتلال يصادق على بناء 1300 وحدة استيطانية جنوبي القدس

وأفادت القناة 14 العبرية مساء الأربعاء، أن هذه الوحدات ستُقام في حي “الجبل الروسي” جنوب مستوطنة ألون شفوت، إلى جانب مدارس ومبانٍ عامة وحدائق، إضافة إلى منطقة تجارية واسعة يُتوقع أن تخدم المستوطنات المجاورة، ما يجعلها أكبر خطة عمرانية في المنطقة منذ فترة.

في المقابل، ذكرت محافظة القدس أن سلطات الاحتلال سلّمت 30 إخطار هدم ووقف بناء لمنازل الفلسطينيين في العيساوية وبلدة الزعيم شرق المدينة المحتلة.

ويتزامن هذا التصعيد مع تصاعد اعتداءات المستوطنين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، حيث هاجم مستوطنون مركبات فلسطينيين في بلدة دير نظام شمال رام الله، في حين أضرم آخرون النار في أراض زراعية بمنطقة سهل ترمسعيا تضم عشرات أشجار الزيتون المعمرة.

وفي وقت سابق من أكتوبر الجاري، صوّت الكنيست الإسرائيلي بالموافقة على مقترحات قوانين تمهيدية في القراءة الأولى تهدف إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية ومستوطنة معاليه أدوميم، وفق ما نقلته القناة 12 الإسرائيلية.

وطرح مشروع القانون، رئيس حزب “نوعام” اليميني المتطرف، أفي ماعوز، بعدما أعلن أنه يرفض طلب رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، بتأجيل طرح مشروع القانون في الهيئة العامة، استجابة لمواقف وتحذيرات من جهات دولية، إلا أن القانون نال تأييد الأغلبية في التصويت التمهيدي.

وكانت الهيئة العامة للكنيست قد صادقت، في تموز/ يوليو الماضي، على إعلان يدعو إلى فرض “السيادة الإسرائيلية” في الضفة الغربية بأغلبية 71 عضو كنيست، ولم تكن لهذه المصادقة أهمية عملية.