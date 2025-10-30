الاحتلال يصادق على بناء 1300 وحدة استيطانية جنوبي القدس

الخميس ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٥
٠٤:٣٠ بتوقيت غرينتش
الاحتلال يصادق على بناء 1300 وحدة استيطانية جنوبي القدس
صدّقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، على خطة لبناء 1300 وحدة سكنية استيطانية جديدة في تجمع غوش عتصيون الاستيطاني جنوب مدينة القدس.

وأفادت القناة 14 العبرية مساء الأربعاء، أن هذه الوحدات ستُقام في حي “الجبل الروسي” جنوب مستوطنة ألون شفوت، إلى جانب مدارس ومبانٍ عامة وحدائق، إضافة إلى منطقة تجارية واسعة يُتوقع أن تخدم المستوطنات المجاورة، ما يجعلها أكبر خطة عمرانية في المنطقة منذ فترة.

في المقابل، ذكرت محافظة القدس أن سلطات الاحتلال سلّمت 30 إخطار هدم ووقف بناء لمنازل الفلسطينيين في العيساوية وبلدة الزعيم شرق المدينة المحتلة.

ويتزامن هذا التصعيد مع تصاعد اعتداءات المستوطنين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، حيث هاجم مستوطنون مركبات فلسطينيين في بلدة دير نظام شمال رام الله، في حين أضرم آخرون النار في أراض زراعية بمنطقة سهل ترمسعيا تضم عشرات أشجار الزيتون المعمرة.

وفي وقت سابق من أكتوبر الجاري، صوّت الكنيست الإسرائيلي بالموافقة على مقترحات قوانين تمهيدية في القراءة الأولى تهدف إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية ومستوطنة معاليه أدوميم، وفق ما نقلته القناة 12 الإسرائيلية.

اقرأ ايضا.. سرايا القدس: لعمل العسكري بالضفة لن يتوقف

وطرح مشروع القانون، رئيس حزب “نوعام” اليميني المتطرف، أفي ماعوز، بعدما أعلن أنه يرفض طلب رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، بتأجيل طرح مشروع القانون في الهيئة العامة، استجابة لمواقف وتحذيرات من جهات دولية، إلا أن القانون نال تأييد الأغلبية في التصويت التمهيدي.

وكانت الهيئة العامة للكنيست قد صادقت، في تموز/ يوليو الماضي، على إعلان يدعو إلى فرض “السيادة الإسرائيلية” في الضفة الغربية بأغلبية 71 عضو كنيست، ولم تكن لهذه المصادقة أهمية عملية.

كلمات دليلية

روابط ذات صلة

104 شهداء بينهم 46 طفلا بعشرات الغارات الجوية والدبابات والزوارق

104 شهداء بينهم 46 طفلا بعشرات الغارات الجوية والدبابات والزوارق

'حماس': تبرير الاحتلال لمجزرة غزة ردُّ فعلٍ عنصري وفجورٌ بالقتل

'حماس': تبرير الاحتلال لمجزرة غزة ردُّ فعلٍ عنصري وفجورٌ بالقتل

0% ...

آخرالاخبار

الاحتلال يصادق على بناء 1300 وحدة استيطانية جنوبي القدس

سرايا القدس: العمل العسكري بالضفة لن يتوقف

'ترامب' و'جين بينغ' يبدآن محادثاتهما في كوريا الجنوبية

ترامب يأمر بإختبار أسلحته النووية 'فورا' اثر اختبار دول اخرى لأسلحتها

104 شهداء بينهم 46 طفلا بعشرات الغارات الجوية والدبابات والزوارق

رئيس الاحتياطي الفيدرالي: الرسوم الجمركية ترفع نسبة التضخم

ترامب: سيئول ستدفع 350 مليار دولارم لخفض الرسوم الجمركية

قاليباف: أميركا رفعت شعار السلام بينما كانت قاذفاتها بطريقها لقصفنا

منتخبا إيران بكرة الطائرة للفتيان والفتيات يتوجان بذهبية العاب آسيا

وزير داخلية ايران: سياستنا الثابتة توسيع العلاقات مع دول الجوار