عراقجي يهنئ ببطولة فتيات ايران في كرة اليد وكرة الصالات

واعرب وزير الخارجية في رسالته عن ثقته بان النجاحات المتتالية التي ترفع اسم ايران في الميادين العالمية، بابت ملهمة للاجيال الصاعدة على طريق النمو والجهد وتحقيق الافتخارات.

واضاف: اقدم التهاني ببطولة الفريقين الوطنيين لكرة اليد وكرة الصالات للفتيات في الالعاب الاسيوية في البحرين، للشعب الايراني النبيل والوسط الرياضي لا سيما الفتيات الرياضيات.

واضاف انه على ثقة بان النجاحات المتتالية التي ترفع اسم ايران على الصعيد العالمي، تبشر بلا شك بمستقبل واعد لرياضة السيدات في ايران وتصبح مصدر الهام للاجيال المستقبلية على طريق النمو والجهد وتحقيق الافتخارات.

يذكر ان فريق الفتيات لكرة الصالات في ايران توج بطلا للالعاب الاسيوية للشباب في البحرين بعد فوزه على نظيره الصيني. كما توج فريق كرة اليد للفتيات ببطولة هذه الالعاب ليفوز بالميدالية الذهبية.