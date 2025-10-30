واستقبل وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي مجيد تخت روانچي نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية وذلك في إطار زيارته إلى سلطنة عُمان، لعقد الجولة الحادية عشرة للمشاورات السياسية بين البلدين.

وتطرق اللقاء إلى العلاقات القائمة بين البلدين انطلاقا من الحرص المشترك على تطوير مجالات التعاون والشراكة، وتنمية المصالح والمنافع المتبادلة بما يخدم شعبي البلدين.

كما تناول اللقاء المستجدات والتطورات على الساحة الإقليمية والدولية مع تأكيد الجانبين على أهمية استمرار التنسيق والتشاور بينهما حول مختلف القضايا الراهنة وعلى دعم كافة الجهود الرامية إلى حل الصراعات عبر الحوار والوسائل السلمية، وبما يسهم في ترسيخ قواعد الأمن والاستقرار وتعزيز سبل تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.