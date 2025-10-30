تخت روانجي يلتقي البوسعيدي في مسقط..وه‍ذا ما دار بينهما

الخميس ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٥
٠١:٠٨ بتوقيت غرينتش
تخت روانجي يلتقي البوسعيدي في مسقط..وه‍ذا ما دار بينهما
التقى مجيد تخت روانچي نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية، اليوم الخميس، وزير الخارجية العماني، بدر البوسعيدي، وذلك في إطار زيارته إلى سلطنة عُمان، لعقد الجولة الحادية عشرة للمشاورات السياسية بين البلدين.

واستقبل وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي مجيد تخت روانچي نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية وذلك في إطار زيارته إلى سلطنة عُمان، لعقد الجولة الحادية عشرة للمشاورات السياسية بين البلدين.

وتطرق اللقاء إلى العلاقات القائمة بين البلدين انطلاقا من الحرص المشترك على تطوير مجالات التعاون والشراكة، وتنمية المصالح والمنافع المتبادلة بما يخدم شعبي البلدين.

كما تناول اللقاء المستجدات والتطورات على الساحة الإقليمية والدولية مع تأكيد الجانبين على أهمية استمرار التنسيق والتشاور بينهما حول مختلف القضايا الراهنة وعلى دعم كافة الجهود الرامية إلى حل الصراعات عبر الحوار والوسائل السلمية، وبما يسهم في ترسيخ قواعد الأمن والاستقرار وتعزيز سبل تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.

