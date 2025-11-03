شاهد.. تحرك إسلامي من إسطنبول لكبح عدوان الإحتلال على غزة

المؤتمرون أكدوا أن الاحتلال الإسرائيلي ينتهك وقف إطلاق النار في غزة بشكل متكرر ويمنع دخول المساعدات الإنسانية الكافية، وهو ما يوجب ممارسة ضغوط حقيقية على تل أبيب لوقف جرائمها.

وقال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان:" لا تزال هناك بعض المشكلات في تنفيذ الاتفاق بحذافيره على أرض الواقع، فـ"إسرائيل" تعلن وقف إطلاق النار بشكل صوري ومتقطع وتواصل عرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى المستوى المطلوب. وقد وصلنا الآن إلى مرحلة دقيقة وحساسة للغاية، وهناك موقف مشترك وواضح بين الدول المشاركة في اجتماع اليوم على أهمية التحرك بشكل أوسع للضغط على "إسرائيل" في المحافل الدولية.

يرى محللون أن الدول المجتمعة في إسطنبول تسعى من خلال هذا الاجتماع إلى بلورة موقف إسلامي موحد تجاه غزة بعد أشهر من الحرب المدمرة.

ويقول مراقبون إن أنقرة تحاول أن تكون صلة الوصل بين الأطراف العربية والإسلامية لتثبيت وقف الحرب، كما تدرس تركيا إمكانية المشاركة في قوة استقرار دولية لكنها تشترط وضوح مهامها وتعريفها القانوني.

وقال عمر كابلان وهو كاتب ومحلل سياسي تركي:"إن قمة غزة التي عُقدت في إسطنبول لها دور محوري في المرحلة المقبلة، حيث تولى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان رئاسة هذه القمة وشاركت فيها سبع دول من المنطقة، وتناولت القمة قضية وقف إطلاق النار في غزة والوضع الإنساني هناك على رأس جدول الأعمال، وما نتج عن هذه القمة في غاية الأهمية وسيساهم فعلياً في رسم خارطة الطريق للمرحلة القادمة".







شاهد أيضا.. تركيا: الهجمات الإسرائيلية على غزة انتهاك واضح لوقف إطلاق النار



وتركزت المداولات في الاجتماع على ضرورة تحويل وقف إطلاق النار إلى وقف دائم يضمن أمن الفلسطينيين وإدارة شؤون قطاع غزة.

كما بحث الوزراء مقترحات لإنشاء آلية إنسانية مشتركة لإيصال المساعدات بشكل مستدام إلى داخل القطاع.

وبينما اختتم اجتماع إسطنبول بالتأكيد على ضرورة التحرك المشترك لوقف المأساة في غزة.

تبقى الأنظار معلقة على ما إذا كانت هذه الجهود ستنجح في تثبيت وقف هش للحرب إلى وقف حقيقي، أم أن الواقع الميداني سيعيد خلط الأوراق مجدداً.



التفاصيل في الفيديو المرفق ...