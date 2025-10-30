القاعدة تضرب في قلب أبين.. طائرات مسيرة ورسائل أمريكية مبطنة!

من جديد تشتعل محافظة أبين جنوب اليمن تحت وقع أعنف الضربات التي تنفذها القاعدة في جزيرة العرب منذ سنوات. في مديرية المحفد، لم يكن الهجوم اعتياديًا، بل عملية مركبة ضد ثلاثة أهداف متزامنة: المجمع الحكومي، ومقر اللواء الأول دعم وإسناد، ومركز قيادة الطائرات المسيرة التابع لفصيل الانتقالي الجنوبي التابع للإمارات.

دقة بين الأهداف والتوقيت، استخدم فيها الانتحاريون سيارات مفخخة بالتوازي مع الطائرات المسيرة، مما أدى إلى سقوط أكثر من 35 قتيلاً وجريحًا من الانفصاليين. في تكتيك متطور لجماعة القاعدة وقدرات جديدة تظهر معها هذه المرة وحديثة .

وقال محمد منصور وكيل وزارة الإعلام اليمنية:"عندما تتحرك القاعدة، فإنها تتحرك بأوامر أمريكية. ربما تكون هناك رسالة وراء تحريك القاعدة على خلفية ما حدث في سوريا، ولكن النتيجة ستكون صفرًا لأن القاعدة كانت جزءًا من العدوان السعودي على اليمن".

يرى خبراء أمنيون أن هذا الانتعاش الجديد والواسع للقاعدة ليس مجرد صدفة، بل استغلال مباشر للفشل الأمني الواضح في المناطق المحتلة جنوب اليمن، ونتيجة لتقاسم النفوذ بين الدول المتحالفة والعجز عن فرض الاستقرار. هذا ما وفر بيئة خصبة لتحرك الجماعات التكفيرية التي بدأت بعمليات استراتيجية مركزة على نوعية العمليات بدلاً من عددها.







وقال أنس القاضي وهو باحث سياسي:"لا يمكن فصل هذه الأنشطة الإرهابية عن مسألة هامة وهي التنافس السعودي الإماراتي. الاستقطاب السعودي الإماراتي في المحافظات الجنوبية يصل أحيانًا إلى مرحلة عنيفة من الصدام العسكري".

استخدام الطائرات المسيرة مع السيارات المفخخة لدى القاعدة يثير تساؤلات جدية عن مصادر الدعم والخبرات العسكرية التي حصل عليها التكفيريون، مما يهدد مباشرة جميع المحافظات الجنوبية التي تعاني من انفلات أمني متزايد وأزمة خانقة خلقتها التقسيمات الخارجية وتعدد الولاءات العسكرية وتنوع التشكيلات القتالية المتناحرة لتقاسم السيطرة لصالح الدول الأجنبية. هذا ما يمهد الأرض لتسود عليها التفجيرات والاغتيالات وازدياد أطماع هذه الجماعات بالتوسع أكثر.

لعل ما تخفيه التحركات الأمريكية المكثفة مؤخرًا في مناطق اليمن الجنوبية تفضحه التفجيرات الإرهابية لتنظيم القاعدة في محافظة أبين وغيرها من التحركات الجريئة.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...