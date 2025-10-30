رسالة نارية من طهران: لا تفاوض تحت الإملاءات.. والرد جاهز على أي عدوان

وقال خلال زيارته إلى سلطنة عمان حيث التقى وزير الخارجية بدر بن حمد البوسعيدي، إن أي مفاوضات يجب أن تكون على أساس الاحترام المتبادل.



وأكد مجيد تخت روانجي مساعد وزير الخارجية الإيراني:"نهج الأمريكيين ليس مناسبا للمفاوضات لأنهم يتبنون نهجا بفرض الاملاءات على الطرف الأخر، وفي هذه الظروف لا معنى للمفاوضات. لقد اتخذنا الاجراءات اللازمة لحماية سيادة أراضينا وشعبنا وعلى الطرف الأخر ان يعلم، ان أي اجراء عدائي ضد إيران سنرد عليه كما في السابق".

كما أكد تخت روانجي أن طهران سترد على أي عمل عدائي يستهدف أمن وسيادة البلاد وينتهك حرمة الشعب الإيراني.

بموازاة ذلك أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على أن طهران أبقت أبوابها مفتوحة حتى في أشد العواصف، مشددا على أن الدبلوماسية جزء من القوة وليست بديلا لها، كما نوه إلى أن هذه العزة صنعتها قوة الصواريخ الدفاعية، وثبتتها الدبلوماسية في الساحة الدولية.

وقال عراقجي:"إن راية التفاوض لم تسقط من يد إيران، ولكن التفاوض يختلف عن تلقي الإملاءات والاستماع للأوامر، نحن نقبل فقط بمفاوضات عادلة قائمة على المصالح المشتركة.

وفي سياق متصل أدلى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، باعتراف صريح ورسمي بشأن برنامج إيران النووي، حيث أكد أنه لا معلومات لديه عن استمرار إيران في تطوير أسلحة نووية، ولم تكن لديه أي معلومات بهذا الشأن.



وقال غروسي:" لا شيء يثير فرضية وجود أي عمل جوهري في مواقع إيران النووية، والوكالة تجري عمليات تفتيش في إيران، لكن ليس في المواقع الثلاثة التي قصفتها الولايات المتحدة في يونيو".



وفي أول رد لطهران حول تصريحات غروسي قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن مدير الوكالة الدولية يعلم جيدا بسلمية برنامج طهران النووي، وعليه يجب تجنب التصريحات التي لا أساس لها بشأن ذلك.



التفاصيل في الفيديو المرفق ...