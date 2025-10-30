اعلان الاستنفار العام لكل المؤسسات السودانية لاسترداد الفاشر وبارا

أكد الامين العام للامم المتحدة أنطونيو غوتريش ان مدينة الفاشر والمناطق المحيطة بها بؤرة معاناة لآلاف المواطنين بسبب حصار قوات الدعم السريع وكرر الدعوة لتمرير المساعدات الانسانية علي الفور.

من جانبه أكد الاتحاد الافريقي احترامه لاستقلال السودان ووحدته وعدم اعترافه بأية محاولة لتقسيمه وادان بشدة الانتهاكات الخطيرة التي تقوم بها قوات الدعم السريع ضد المدنيين في الفاشر وما حولها.

وميدانيًا سارع الجيش السوداني بإرسال تعزيزات عسكرية الي ولايات كردفان ودارفور إستعدادا لاسترداد مدينتي بارا والفاشر وحماية المدنيين هناك.

لجنة اطباء السودان لحقوق الانسان اكدت مقتل ثمانية وثلاثين شخصًا في مدينة بارا شمال كردفان لدوافع عرقية كما قدرت منظمة الهجرة الدولية نزوح اكثر من خمسة وعشرين الف شخص من محلية ام دم حاج احمد القريبة من مدينة بارا في اتجاه الابيض.

واطلقت قوات الدعم السريع مسيرة علي زريبة الشيخ البرعي بولاية شمال كردفان خلفت عددًا من القتلي والجرحي وتعتبر المنطقة دينية لتعليم القران الكريم ولاعلاقة لها باي مظهر عسكري. كذلك قامت قوات الدعم السريع بقتل اكثر من اربعمائة شخص بينهم مرضي ومرافقون وكوادر طبية بالمستشفي السعودي بالفاشر.

وتضامنًا مع سكان مدينتي الفاشر وبارا انطلقت مسيرات شعبية وطلابية بعدد من ولايات السودان.

المزيد بالفيديو المرفق..