الخميس ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٥
٠٥:٣٩ بتوقيت غرينتش
أكثر من ألف مستوطن يقتحمون الأقصى بحماية الاحتلال
اقتحمت مجموعات من المستوطنين، اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت دائرة الاوقاف الاسلامية في القدس المحتلة، بأن 1412 مستوطنًا اقتحموا المسجد الأقصى، على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية، بحماية قوات الاحتلال.

وقالت في بيان: اقتحم المسجد الأقصى المبارك خلال فترة الاقتحامات الصباحية والمسائية 156 مستوطنا بحماية قوات الاحتلال، بالإضافة إلى 1256 آخرين تحت مسمى السياحة.

جاء ذلك بالتزامن مع تحركات علنية ومتسارعة لجماعات “الهيكل” المزعوم، عبر مؤسساتها الدينية والتعليمية، ومن أبرزها مدرسة “يشيفات هارهبايت” التي نشرت مؤخرا فيديوهات توثّق استعداداتها لبناء الهيكل المزعوم، بما في ذلك تدريب الكهنة على تقديم القرابين الحيوانية، وخياطة الملابس الخاصة بهم، وتصميم مجسمات هندسية تمثل شكل المعبد المزعوم، في خطوة خطيرة تهدف إلى تهيئة الرأي العام لتقبل فكرة البناء على أنقاض المسجد الأقصى.

كما يواصل وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، الذي يسابق الزمن لفرض مخطط “التقسيم الزماني والمكاني” في المسجد، تشجيعه عبر تصريحاته المتطرفة جماعات “الهيكل” على تكثيف اقتحاماتها الجماعية لساحات المسجد والصعود إلى ما يسمى “جبل الهيكل”.

ويتعرض المسجد الأقصى لاقتحامات متزايدة من قبل المستوطنين منذ بدء حرب الإبادة، ما يشكل تصعيدا خطيرًا وانتهاكًا لحرمة المسجد.

