فانس يعلق على تصريح ترامب حول استئناف التجارب النووية

وقال نائب الرئيس الأمريكي إنه من أجل التأكد من أن كل شيء فعال يجب في بعض الأحيان "إجراء اختبارات".

ويذكر أن الرئيس الأمريكي، كان قد أعلن في وقت سابق، عن البدء الفوري في اختبارات جديدة لأسلحة نووية، مشيرا إلى برامج الاختبارات النووية التي تجريها دول أخرى، فيما لم يحدد نوع التجارب.

وأعلن ترامب يوم الخميس أنه أمر بإجراء تجارب أسلحة نووية "على قدم المساواة" مع الدول الأخرى التي زعم بامتلاكها برامج مماثلة.

المزيد.. عراقجي: قرار ترامب باستئناف التجارب النووية يشكل تهديدا خطيرا للأمن الدولي

وأضاف ترامب على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "TruthSocial" أن هذه العملية ستبدأ فورا.

وقال فانس للصحفيين: "روسيا تمتلك ترسانة نووية ضخمة، والصين تمتلك ترسانة نووية ضخمة. أحيانا، يتعين إجراء اختبارات للتأكد من أن كل شيء يعمل على ما يرام".