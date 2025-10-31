"أتلانتيك": مسؤولون أمريكيون كبار انتقلوا للعيش في قواعد عسكرية بعد اغتيال كيرك

وأشارت المجلة إلى أن سبب هذا التصرف، لضمان سلامتهم بعد اغتيال الناشط المحافظ تشارلي كيرك.

وأضافت المجلة: "انضم ستيفن ميلر (نائب رئيس موظفي البيت الأبيض) إلى قائمة متزايدة من كبار المسؤولين السياسيين في إدارة ترامب - ستة على الأقل، حسب إحصائيتنا - الذين يعيشون في منشآت عسكرية خارج واشنطن، حيث يتمتعون بالحماية ليس فقط من العنف المحتمل ولكن أيضا من الاحتجاجات وغيرها ".

ووفقا للمجلة، انتقل ماركو روبيو وبيت هيغسيث إلى "مقر الجنرالات" في فورت ماكنير، وهي قاعدة عسكرية على ضفاف نهر أناكوستيا. كما انتقل إلى القواعد العسكرية كلٌّ من وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم، ووزير الجيش دانيال دريسكول، و"مسؤول كبير آخر في البيت الأبيض"، حجبت الصحيفة اسمه خشية "التهديد الخارجي".

ووصفت الصحيفة هذه الخطوة التي اتخذها مسؤولو إدارة ترامب بأنها علامة على "التنافر في الأمة".

وقالت المجلة: "يمكن الآن لموظفي الحكومة الاعتماد على الجيش الأمريكي لتعزيز أمنهم الشخصي. لكن بسبب اتخاذ الكثيرين منهم هذه الخطوة، حصل نقص في المساكن لكبار الضباط في القواعد العسكرية".

وقعت جريمة اغتيال تشارلي كيرك، البالغ من العمر 31 عاما، والمؤيد للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 10 سبتمبر في تجمع جماهيري بجامعة وادي يوتا.