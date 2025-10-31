شاهد.. قرار رسمي لبناني لمواجهة الإحتلال

الجمعة ٣١ أكتوبر ٢٠٢٥
٠٩:٤٣ بتوقيت غرينتش
وصف خبراء طلب الرئيس اللبناني جوزيف عون بالتصدي لأي توغّل إسرائيلي بأنه قرار مصيري ورسالة واضحة بعد ارتكاب الاحتلال لأكثر من خمسة آلاف خرق لاتفاق الهدنة ومفاد الرسالة أن لبنان لن يبقى صامتًا بعد اليوم أمام الاعتداءات الإسرائيلية وسيدافع عن نفسه بكل الأدوات المتاحة.

نقلة تجلت بطلب الرئيس اللبناني جوزيف عون من الجيش الانتقال إلى مرحلة التصدي لأي توغل إسرائيلي في الأراضي الجنوبية المحررة دفاعًا عنها وعن سلامة المواطنين.. وبإقرار رئيس الحكومة نواف سلام أن ما يحصل اعتداءٌ صارخ على مؤسسات الدولة اللبنانية وسيادتها هذا فضلا عن موقف رئيس مجلس النواب نبيه بري الثابت والصريح في أن ما يفعله الاحتلال يتجاوز استباحة سيادة لبنان والقرارات الأممية وأنه عدوان لا يمكن لجمه بالإدانة فقط.

ووصف خبراء طلب عون بالتصدي لأي توغّل إسرائيلي بأنه طبيعي ومنتظر وثابت في الدستور اللبناني والعقيدة القتالية للجيش اللبناني وبأنه قرار مصيري ورسالة واضحة بعد ارتكاب الاحتلال لأكثر من خمسة آلاف خرق لاتفاق الهدنة ووقف العدوان ومواصلته تنفيذ الاعتداءات والاغتيالات وتدمير البنى المدنية في القرى الأمامية حتى سُويت بالأرض... ومفاد الرسالة أن لبنان لن يبقى صامتًا بعد اليوم أمام الاعتداءات الإسرائيلية وسيدافع عن نفسه بكل الأدوات المتاحة.

اقرأ أيضا.. أوامر عون بالتصدي لتوغلات الاحتلال.. تحول أم مجاملة للداخل؟

وأفادت مصادر مطّلعة أن عون اطّلع من الأجهزة الأمنية على معطيات حول نشاط استخبارات الاحتلال في عمق لبنان وإجرائه تحضيرات لعمليات ذات طابع عسكري تنفيذي في داخل الأراضي اللبنانية كاستئجاره عددا غير قليل من مستودعات في أكثر من منطقة لبنانية مُخصّصة لعمليات تفخيخ من أنواع مختلفة وهذا ما كشفت عنه التحقيقات مع شبكة العملاء التي اعتُقل عدد من أفرادها.

وفيما صدرت بيانات الدعم والإلتفاف والتأييد لمواقف الدولة اللبنانية الأخيرة وبدأت وحدات الجيش المنتشرة في القرى الحدودية بتنفيذ قرار القيادة.. سارع الاحتلال الاسرائيلي ومعه مسؤولين أمريكيين وحتى أتباعهم في داخل لبنان للتهديد والتهويل وإسال رسائل حول نية الاحتلال توسيع اعتداءاته على لبنان جواً وبراً .

كلمات دليلية

روابط ذات صلة

مراسل العالم:

مراسل العالم: "بليدة"قد تكون شرارة مواجهة جديدة بين لبنان والإحتلال

بالفيديو...عدوان اسرائيلي جديد على جنوبي لبنان

بالفيديو...عدوان اسرائيلي جديد على جنوبي لبنان

الجنوب اللبناني على صفيح ساخن.. الجيش يتأهب وحزب الله يحذّر

الجنوب اللبناني على صفيح ساخن.. الجيش يتأهب وحزب الله يحذّر

بعد إعتداء

بعد إعتداء"بليدة".. لبنان الرسمي والشعبي في جبهة واحدة ضد الإحتلال

0% ...

آخرالاخبار

مسؤول ايراني يندد موقف واشنطن الداعم لارهابي معدوم

الجنائية الدولية تتخلى عن منتجات 'مايكروسوفت' خوفا من عقوبات ترامب

شاهد.. وزير الخارجية الإيراني يصف واشنطن بالمتنمر المسلح نوويا

شاهد.. قرار رسمي لبناني لمواجهة الإحتلال

خرق الاحتلال لاتفاق غزة يشعل غضب رواد مواقع التواصل

توقيع مذكرة تفاهم لتوسيع التعاون الرياضي بين ايران والبحرين

أكسيوس: تل أبيب ستبدأ العمل ضد حماس في غزة بعد انتهاء مهلة أميركية

كشف تفاصيل عرض امريكي لحماس خاص بإجلاء عناصرها

الاحتلال يقصف بالمدفعية المناطق الشرقية في جباليا وغزة وخانيونس

استشهاد طفل فلسطيني بالرصاص الحي للاحتلال في رام الله