شاهد.. قرار رسمي لبناني لمواجهة الإحتلال

نقلة تجلت بطلب الرئيس اللبناني جوزيف عون من الجيش الانتقال إلى مرحلة التصدي لأي توغل إسرائيلي في الأراضي الجنوبية المحررة دفاعًا عنها وعن سلامة المواطنين.. وبإقرار رئيس الحكومة نواف سلام أن ما يحصل اعتداءٌ صارخ على مؤسسات الدولة اللبنانية وسيادتها هذا فضلا عن موقف رئيس مجلس النواب نبيه بري الثابت والصريح في أن ما يفعله الاحتلال يتجاوز استباحة سيادة لبنان والقرارات الأممية وأنه عدوان لا يمكن لجمه بالإدانة فقط.

ووصف خبراء طلب عون بالتصدي لأي توغّل إسرائيلي بأنه طبيعي ومنتظر وثابت في الدستور اللبناني والعقيدة القتالية للجيش اللبناني وبأنه قرار مصيري ورسالة واضحة بعد ارتكاب الاحتلال لأكثر من خمسة آلاف خرق لاتفاق الهدنة ووقف العدوان ومواصلته تنفيذ الاعتداءات والاغتيالات وتدمير البنى المدنية في القرى الأمامية حتى سُويت بالأرض... ومفاد الرسالة أن لبنان لن يبقى صامتًا بعد اليوم أمام الاعتداءات الإسرائيلية وسيدافع عن نفسه بكل الأدوات المتاحة.

وأفادت مصادر مطّلعة أن عون اطّلع من الأجهزة الأمنية على معطيات حول نشاط استخبارات الاحتلال في عمق لبنان وإجرائه تحضيرات لعمليات ذات طابع عسكري تنفيذي في داخل الأراضي اللبنانية كاستئجاره عددا غير قليل من مستودعات في أكثر من منطقة لبنانية مُخصّصة لعمليات تفخيخ من أنواع مختلفة وهذا ما كشفت عنه التحقيقات مع شبكة العملاء التي اعتُقل عدد من أفرادها.

وفيما صدرت بيانات الدعم والإلتفاف والتأييد لمواقف الدولة اللبنانية الأخيرة وبدأت وحدات الجيش المنتشرة في القرى الحدودية بتنفيذ قرار القيادة.. سارع الاحتلال الاسرائيلي ومعه مسؤولين أمريكيين وحتى أتباعهم في داخل لبنان للتهديد والتهويل وإسال رسائل حول نية الاحتلال توسيع اعتداءاته على لبنان جواً وبراً .