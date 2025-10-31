الشيخ نعيم قاسم: دعم الجيش أولوية، وأميركا شريكة في العدوان

وحيال تلك المسألة اعلن الرئيس اللبناني جوزاف عون أن لبنان مستعد للمفاوضات من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي.وخلال لقائه وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول ، قال عون إن أي تفاوض لا يكون من جانب واحد بل يحتاج إلى إرادة متبادلة وهو أمر غير متوفر بعد.

وأوضح عون أن شكل التفاوض وزمانه ومكانه يحدد لاحقا، مشددا على أن خيار التفاوض هو لاسترجاع حقوق لبنان. وأضاف أن لبنان ليس من دعاة الحرب وأن خيار التفاوض لاستعادة الأرض والأسرى قائم.

وكشف الرئيس اللبناني عن أن عدد الجيش اللبناني في الجنوب سيرتفع قبل نهاية السنة إلى عشرة آلاف جندي.



من جهته دعا الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم الحكومة اللبنانية إلى دراسة خطة لدعم الجيش حتى يتمكن من التصدي لاعتداءات الكيان الإسرائيلي.







وقال الشيخ قاسم في كلمة له بافتتاح فعالية اجتماعية بالضاحية الجنوبية لبيروت، إن موقف الرئيس عون مسؤول وإن أميركا ليست وسيطا نزيها بل هي راعية أساسية للعدوان وهي تساعده على التجذر أكثر في لبنان والمنطقة

ميدانيا تستمر الاعتداءات الاسرائيلية على لبنان،عبر الغارات الجوية ..اخر تلك الاعتداءات غارة على شوكين قرب النبطية واخرى على كونين الجنوبية ما ادى لاستشهاد وجرح عدد من المدنيين اللبنانيين، في استمرار للاعتداءات التي تقوض اتفاق وقف اطلاق النار الذي ابرم تشرين الثاني نوفمبر من العام الماضي..



