وزير الخارجية المصري يتباحث هاتفيا مع نظيره الايراني الجمعة ٣١ أكتوبر ٢٠٢٥ ٠٥:١٠ بتوقيت غرينتش اجرى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، ليل الخميس، اتصالا هاتفيا مع نظيره الايراني سيد عباس عراقجي؛ حول التطورات الاقليمية ولا سيما الوضع الراهن في فلسطين ولبنان. وتشاور "عبد العاطي" مع "عراقجي"، خلال الاتصال هذا، بشأن ضرورة التحرك الجاد من قبل المجتمع الدولي وبلدان المنطقة، للضغط على الكيان الصهيوني بوقف هجماته العسكرية على غزة ولبنان. كما تمّ في جانب من الاتصال، التطرق الى الملف النووي الايراني. كلمات دليلية الملف النووي الايراني عبد العاطي سيد عباس عراقجي