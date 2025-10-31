وزير الخارجية المصري يتباحث هاتفيا مع نظيره الايراني

وتشاور "عبد العاطي" مع "عراقجي"، خلال الاتصال هذا، بشأن ضرورة التحرك الجاد من قبل المجتمع الدولي وبلدان المنطقة، للضغط على الكيان الصهيوني بوقف هجماته العسكرية على غزة ولبنان.

كما تمّ في جانب من الاتصال، التطرق الى الملف النووي الايراني.