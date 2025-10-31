روسيا تحتفظ بحق اتخاذ تدابير حول صواريخ 'تايفون' الأمريكية باليابان

الجمعة ٣١ أكتوبر ٢٠٢٥
٠٥:١٣ بتوقيت غرينتش
روسيا تحتفظ بحق اتخاذ تدابير حول صواريخ 'تايفون' الأمريكية باليابان
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، أن موسكو تحتفظ بحقها في اتخاذ التدابير الأمنية اللازمة بشأن بطارية صواريخ "تايفون" المتبقية في قاعدة أمريكية في اليابان.

وجاء في بيان صادر عن الوزارة: "روسيا تعرب عن قلقها إزاء بطارية صواريخ "تايفون" المتبقية في قاعدة أمريكية في اليابان خلال مناورات "ريزولوت دراغون 25" العسكرية اليابانية الأمريكية بين 11-25 أيلول/سبتمبر، وروسيا تحتفظ بحقها في اتخاذ التدابير التعويضية اللازمة لضمان مستوى كافٍ من أمنها".

وأكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، أنها قدمت احتجاجا شديد اللهجة إلى السفارة اليابانية في موسكو على خلفية مناورات على الأراضي اليابانية، والتي قد تشكل تهديدًا لحدود روسيا في الشرق الأقصى.

اقرأ وتابع المزيد.. لاحتواء الصين وعزل روسيا ومواجهة كوريا الشمالية..

لافروف: 'الناتو' يسعى لـ'حجز' مكان له في المحيط الهادئ

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها: "قدمت روسيا احتجاجا شديد اللهجة إلى السفارة اليابانية في موسكو على خلفية "المناورات المشتركة 2025"، التي جرت في الفترة من 20 إلى 31 تشرين الأول/أكتوبر وشملت جميع أراضي اليابان، بما في ذلك مناطق جزيرة هوكايدو القريبة جغرافيًا من روسيا".

وأضافت أن "الاحتجاج جاء فيه أن مثل هذا النشاط العسكري الاستفزازي يشكل تهديدًا محتملًا لأمن حدود روسيا في الشرق الأقصى".

كلمات دليلية

روابط ذات صلة

الكرملين يعلّق على تجارب أسلحة تعمل بالطاقة النووية!!

الكرملين يعلّق على تجارب أسلحة تعمل بالطاقة النووية!!

روسيا وأمريكا تعودان لحلبة السباق النووي

روسيا وأمريكا تعودان لحلبة السباق النووي

بوتين عن صاروخ روسيا العجيب..قوته توازي مفاعل غواصة نووية!

بوتين عن صاروخ روسيا العجيب..قوته توازي مفاعل غواصة نووية!

لافروف: 'الناتو' يسعى لـ'حجز' مكان له في المحيط الهادئ

لافروف: 'الناتو' يسعى لـ'حجز' مكان له في المحيط الهادئ

0% ...

آخرالاخبار

'يونيسف' تحذر من تفاقم أزمة غزة.. أكثر من مليون طفل بلا ماء أو غذاء

جنرال اسرائيلي: نتنياهو قاد حربًا بلا رؤية وحماس تستعيد قوتها

الإحتلال ينفذ قرار سحب السيارات الصينية من ضباطه خشية التجسس

مسيرة شاهد الايرانية، سلاح الحسم في الحروب الحديثة

ذي قار العراقية تستعد للانتخابات بين متفائل بالتحديث ومتشائم من الركود + فيديو

إحتمالات المواجهة العسكرية في لبنان

الخارجية الإيرانية: لن نتخلى في أي مفاوضات عن حقوقنا المشروعة

السلطات الألمانية توقف شابا سوريا بشبهة التخطيط لهجوم في برلين

إيران حطّمت أسطورة الدفاع الجوي الأمريكي والإسرائيلي

عراقجي: سماء "إسرائيل" خلال حرب الـ 12 يوماً كانت تحت سيطرة صواريخنا