الرئيس اللبناني يطالب المجتمع الدولي بالضغط على "إسرائيل"

وقال عون، خلال استقباله وزير خارجية ألمانيا، إن "على المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة أن يضغط على إسرائيل للالتزام باتفاق وقف الأعمال العدائية المعلن في تشرين الثاني الماضي، وتمكين الجيش اللبناني من الانتشار حتى الحدود الدولية الجنوبية".

وأكد الرئيس عون أن لبنان ليس من دعاة الحروب، بل يرغب في إعادة الاستقرار إلى أراضيه، موضحًا أن خيار التفاوض لاستعادة الأرض المحتلة وإعادة الأسرى وتحقيق الانسحاب الكامل من التلال لم يقابله الطرف الإسرائيلي سوى بمزيد من الاعتداءات والتصعيد في الجنوب والبقاع.

وحذر عون من أن عدم تجاوب "إسرائيل" مع الدعوات المتكررة لوقف اعتداءاتها يظهر أن خيار العدوان لا يزال أولوية لديها، ما يحمّل المجتمع الدولي مسؤولية دعم لبنان في سعيه لتحقيق الأمان والاستقرار.

المزيد: شاهد.. قرار رسمي لبناني لمواجهة الإحتلال

وأكد أن الجيش اللبناني يقوم بواجبه كاملاً جنوب الليطاني وعلى مستوى الوطن ككل، مرحبا بأي دعم لتعزيز قدراته.

وأشار إلى أن عديد الجيش في الجنوب سيرتفع قبل نهاية العام إلى عشرة آلاف جندي بالتعاون مع قوات اليونيفيل، مجدداً إدانة الاعتداءات الإسرائيلية ومثمنًا موقف الاتحاد الأوروبي الداعم لليونيفيل.

وشدد الرئيس اللبناني على أن الجيش هو الضمانة الوحيدة لحماية لبنان وسيادته، مؤكداً عدم وجود أمن مستدام من دون مؤسسة عسكرية قوية.

وأعاد التأكيد على استعداد لبنان للمفاوضات لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، لكنه شدد على أن نجاح هذا المسار يتطلب إرادة متبادلة، فيما يُترك تحديد شكل التفاوض وزمانه ومكانه للظروف المناسبة مستقبلا.