مصر والسعودية توقعان اتفاق تعاون عسكري

الجمعة ٣١ أكتوبر ٢٠٢٥
١١:٣٣ بتوقيت غرينتش
اتفقت مصر والسعودية، على تعزيز أوجه التعاون العسكري بين القوات المسلحة المصرية والسعودية بمختلف المجالات العسكرية.

وجاء ذلك خلال الجلسة الختامية لاجتماع اللجنة الـ11 للتعاون المصري السعودي، التي عقدت في السعودية.

وأشاد رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية، الفريق أحمد خليفة، بعمق العلاقات الراسخة مع السعودية، والتنسيق المستمر معها لدعم أمن واستقرار المنطقة، وفقا لبيان من القوات المسلحة المصرية.

من جانبه، أكد رئيس هيئة الأركان العامة السعودية، الفريق أول الركن فياض بن حامد الرويلي، حرص بلاده على توسيع التعاون العسكري مع مصر في ظل التحديات الإقليمية والدولية.

واختُتمت الاجتماعات بالتوقيع على محضر اللجنة، بحضور عدد من قادة القوات المسلحة من الجانبين المصري والسعودي.

