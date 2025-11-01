المعارضة التنزانية: 700 قتيل باحتجاجات على هامش الانتخابات

وقال المتحدث باسم الحزب، جون كيتوكا، إن محتجين كانوا يتظاهرون وسط مدينة دار السلام، العاصمة الاقتصادية للبلاد.

وأوضح "حتى الآن، بلغ عدد القتلى في دار السلام نحو 350 قتيلاً، وفي موانزا أكثر من 200. وبإضافة هذه الحصيلة إلى عدد القتلى من مناطق أخرى في البلاد، يبلغ العدد الإجمالي نحو 700 قتيل".

وأفاد مصدر أمني لوكالة فرانس برس بأن لدى السلطات معطيات عن أعداد مماثلة.

من جهتها، قالت منظمة العفو الدولية إنها تلقت معلومات تفيد بمقتل ما لا يقل عن 100 شخص.

لكن كيتوكا أكد أن إحصاءات حزب "تشاديما" جمعتها شبكة من أعضاء الحزب جالوا في المستشفيات والعيادات الصحية "لإحصاء الجثث".

وقال كيتوكا "رسالتنا إلى الحكومة هي: توقفوا عن قتل متظاهرينا. أوقفوا وحشية الشرطة. احترموا إرادة الشعب، وهي العدالة الانتخابية".

وأضاف "لم تجر أي انتخابات على الإطلاق. نحتاج إلى حكومة انتقالية لتمهد الطريق لانتخابات حرة ونزيهة".