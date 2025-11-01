مبابي يتسلم جائزة 'الحذاء الذهبي' لأفضل هداف في أوروبا

وأقام ريال مدريد، امس الجمعة، حفلا في ملعب "سانتياغو برنابيو" لتسليم الجائزة لنجم الفريق بحضور رئيس النادي فلورنتينو بيريز ووالد مبابي ولاعبي النادي الملكي، بحسب الصفحة الرسمية للنادي على موقع "إكس".

كما نشر مبابي صورة ومقطع فيديو ترصد استلامه لجائزة الحذاء الذهبي، على صفحته الرسمية على موقع "إكس"، أيضا.

وخلال 34 مباراة في الدوري الإسباني استطاع مبابي تسجيل 31 هدفا ليتمكن من جمع 62 نقطة جعلته يتفوق على السويدي فيكتور غيوكيريس الذي سجل 58.5 نقطة والمصري محمد صلاح صاحب الـ 58 نقطة.

وأصبح مبابي، 26 عاما، ثالث لاعب في تاريخ ريال مدريد يفوز بالحذاء الذهبي بعد المكسيكي هوغو سانشيز والبرتغالي كريستيانو رونالدو، كما يخلف الإنجليزي هاري كين، الفائز بالجائزة في الموسم السابق.