منظمات دولية: "إسرائيل" تمنع وصول المساعدات إلى غزة

ونقلت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية عن منظمات من بينها أطباء بلا حدود وأوكسفام والمجلس النرويجي للاجئين قولها إن "إسرائيل" "رفضت 99 طلبًا لإدخال المساعدات خلال الأيام 12 الأولى من وقف إطلاق النار"، موضحةً أن الاحتلال "رفض تقريبًا جميع طلبات المجلس النرويجي للاجئين".

وأشارت الصحيفة إلى أن ثلاثة أرباع حالات الرفض تمت بذريعة أن "المنظمات غير مخولة لتقديم المساعدات"، في وقت فرضت فيه سلطات الاحتلال منذ مارس/آذار الماضي قواعد جديدة تُلزم المنظمات الدولية بإعادة التسجيل لدى السلطات الإسرائيلية قبل نهاية العام، وإلا ستفقد تراخيص عملها.

وقال مدير المجلس النرويجي للاجئين للصحيفة إن منظمته "وصلت إلى طريق مسدود"، موضحًا أنه "كلما طلبت إدخال مساعدات يُقال لها إن تسجيلها قيد المراجعة، وبالتالي فهي غير مخولة بإدخال أي مواد".

وفي السياق نفسه، كشفت وكالة الأونروا أن مستلزمات الإيواء الشتوية الكافية لمليون إنسان مكدسة في المستودعات وتمنع إسرائيل دخولها إلى القطاع، فيما يعيش آلاف النازحين في خيام مهترئة تفتقر لأدنى مقومات الحماية من برد الشتاء وحر الصيف.

وقال علاء الدين البطة، رئيس بلدية خان يونس ونائب رئيس اتحاد بلديات قطاع غزة، إن "% من الخيام قد اهترأت ولم تعد صالحة للسكن"، مشيرًا إلى أن "أكثر من 900 ألف من سكان المنطقة وعشرات آلاف النازحين المهجرين من رفح يتكدسون في ظروف قاسية ونقص حاد في الخدمات الأساسية".

وأضاف البطة أن القطاع "بحاجة ماسة إلى الخيام ومواد البناء وقطع غيار الآليات الثقيلة"، منتقدًا "غياب أي حراك فعلي لتخفيف المعاناة الإنسانية المتفاقمة".

ورغم اتفاق وقف إطلاق النار المعلن منذ العاشر من أكتوبر/تشرين الأول الماضي بين حركة حماس والاحتلال الإسرائيلي، والذي ينص على تسهيل دخول المساعدات الإنسانية، لم تسمح سلطات الاحتلال سوى بدخول كميات محدودة لا تغطي سوى جزء بسيط من الاحتياجات اليومية المقدرة بنحو 600 شاحنة.