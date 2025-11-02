وزير الحرب الأمريكي: البنتاغون يستعد للتحرك في نيجيريا

الأحد ٠٢ نوفمبر ٢٠٢٥
٠١:٥٦ بتوقيت غرينتش
وزير الحرب الأمريكي: البنتاغون يستعد للتحرك في نيجيريا
صرح وزير الحرب الأمريكي، بيت هيغسث، بأن الوزارة، عقب توجيهات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، تستعد لاتخاذ إجراءات ضد نيجيريا، على خلفية أعمال العنف ضد المسيحين هناك.

وقال هيغسيث في منشور له عبر منصة "إكس"، "يجب أن يتوقف قتل المسيحيين الأبرياء في نيجيريا وفي أي مكان فورًا".

وأضاف أن "وزارة الحرب تستعد للتحرك. إما أن تحمي الحكومة النيجيرية المسيحيين، وإما فسنقضي على الإرهابيين الإسلاميين الذين يرتكبون هذه الفظائع المروعة".

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال أمس السبت، بأنه قد يدخل نيجيريا "بكل قوة" إذا استمرت الحكومة النيجيرية في السماح بقتل المسيحيين، محذرًا من وقف فوري لكل المساعدات والمعونات إليها.

وأكد ترامب، عبر منصة "تروث سوشيال"، أن أمريكا "ربما تتوجه إلى نيجيريا بقوة للقضاء على الإرهابيين الإسلاميين الذين يرتكبون هذه الفظائع المروعة"، مشيرًا إلى أنه أصدر تعليماته لـ"وزارة الحرب" بالاستعداد لأي عملية محتملة.

وأضاف ترامب: "أوجه وزارة الحرب للاستعداد لأي عمل محتمل، وإذا هاجمنا فسنهاجم بسرعة وشراسة كما يهاجم الإرهابيون مسيحيينا"، محذرًا الحكومة النيجيرية بأن تتحرك بسرعة لوقف هذه الانتهاكات.

وكان الجيش النيجيري قد أعلن، الخميس قبل الماضي، أنه قواته قتلت نحو 50 مسلحا خلال تصديها لسلسلة هجمات نفذها مسلحون في شمال شرق البلاد، مشيرا إلى أن المعارك كانت ضارية.

