الرئيس النيجيري يرد على ترامب: لا نتسامح مع الاضطهاد الديني

الأحد ٠٢ نوفمبر ٢٠٢٥
٠٩:٢٨ بتوقيت غرينتش
أعرب رئيس نيجيريا بولا أحمد تينوبو، أمس السبت، عن رفضه تصريحات لنظيره الأمريكي دونالد ترامب حول "اضطهاد مسيحيي نيجريا" وأكد أن بلاده لا تتسامح مع الاضطهاد الديني.

وجاء ذلك في منشور تينوبو على منصة “إكس” الأمريكية، تعقيبا على منشور لترامب، السبت، قال فيه إنه أمر وزارة الدفاع (البنتاغون) بالاستعداد لعمل عسكري محتمل في نيجيريا، بزعم تعرض المسيحيين في نيجيريا لـ “مذبحة جماعية”، وأعلن وقف المساعدات والمعونات لنيجيريا، وإدراجها على قائمة “الدول المثيرة للقلق بشكل خاص”.

وقال تينوبو: “نيجيريا دولة ديمقراطية تحكمها ضمانات دستورية للحرية الدينية. ومنذ عام 2023، حافظت حكومتنا على حوار مفتوح ونشط مع القادة المسيحيين والمسلمين، لمعالجة القضايا الأمنية التي تؤثر على المواطنين بغض النظر عن معتقداتهم أو مناطقهم”.

وأكد تينوبو أن وصف ترامب لنيجيريا بأنها “غير متسامحة دينيا” لا يمت إلى الحقيقة بصلة، مضيفا أن هذا التوصيف “يتجاهل الجهود الصادقة التي تبذلها الحكومة لحماية حرية الدين والمعتقد لجميع النيجيريين”.

وشدد على أن نيجيريا تعتبر الحرية الدينية والتسامح “عنصرين أساسيين” في هويتها الوطنية.

وقال: “نيجيريا تعارض الاضطهاد الديني ولا تشجعه. يتمتع بلدنا بضمانات دستورية تكفل حماية حقوق المواطنين من جميع الطوائف الدينية”.
كما أكد تينوبو التزامه بتعميق التفاهم والتعاون مع الحكومة الأمريكية والمجتمع الدولي بشأن حماية جميع الطوائف الدينية.

وتأتي التصريحات من كلا الجانبين في أعقاب أعمال عنف وهجمات في نيجيريا تصنف بعضها لأسباب نزاعات بين مزارعين، وأخرى تندرج ضمن التوترات الطائفية والعرقية، إضافة إلى هجمات أخرى تتعلق بالإرهاب، حيث تؤكد الحكومة النيجيرية عدم استهداف المسيحيين بسبب انتمائهم الديني، وأن الهجمات تطال المسلمين كذلك كغيرهم من النيجيريين.

