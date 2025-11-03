عراقجي: وزارة الخارجية في خدمة حجاج بيت الله الحرام

الأحد ٠٢ نوفمبر ٢٠٢٥
٠٨:٥٤ بتوقيت غرينتش
عراقجي: وزارة الخارجية في خدمة حجاج بيت الله الحرام
قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن الوزارة الخارجية لطالما كانت مساندة لمنظمة الحج والزيارة في مهامها الخارجية وتعتبر نفسها خادمة للحجيج.

جاء ذلك خلال لقاء "عراقجي" اليوم الأحد مع رئيس منظمة الحج والزيارة الإيرانية "علي رضا رشيديان"؛ مهنئا الاخير بمناسبة تعيينه رئيسا جديدا للمنظمة، واصفا مستوى العلاقات بين إيران والسعودية بالإيجابي، وأعرب عن شكره للجهات المنظمة للحج في البلد المضيف على تعاونها.

من جانبه، استعرض الرئيس الجديد لمنظمة الحج والزيارة الايرانية، في هذا اللقاء الذي جرى على اعتاب المفاوضات حول فريضة الحج المفردة، استعرض مع وزير الخارجية القضايا ذات الصلة والزيارة المرتقبة لوفد المنظمة إلى السعودية لإجراء مباحثات حول موسم الحج لعام 1405 (هـ.ق).

كما أعرب رشيديان عن شكره لقاء الدعم والتعاون الذي تتلقاه منظمة الحج والزيارة من جميع المسؤولين بوزارة الخارجية لتقديم أفضل الخدمات الى حجاج بيت الله الحرام.

