عراقجي: وزارة الخارجية في خدمة حجاج بيت الله الحرام

جاء ذلك خلال لقاء "عراقجي" اليوم الأحد مع رئيس منظمة الحج والزيارة الإيرانية "علي رضا رشيديان"؛ مهنئا الاخير بمناسبة تعيينه رئيسا جديدا للمنظمة، واصفا مستوى العلاقات بين إيران والسعودية بالإيجابي، وأعرب عن شكره للجهات المنظمة للحج في البلد المضيف على تعاونها.

من جانبه، استعرض الرئيس الجديد لمنظمة الحج والزيارة الايرانية، في هذا اللقاء الذي جرى على اعتاب المفاوضات حول فريضة الحج المفردة، استعرض مع وزير الخارجية القضايا ذات الصلة والزيارة المرتقبة لوفد المنظمة إلى السعودية لإجراء مباحثات حول موسم الحج لعام 1405 (هـ.ق).

كما أعرب رشيديان عن شكره لقاء الدعم والتعاون الذي تتلقاه منظمة الحج والزيارة من جميع المسؤولين بوزارة الخارجية لتقديم أفضل الخدمات الى حجاج بيت الله الحرام.