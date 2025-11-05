العين الإسرائيلية:

صدمة إسرائيلة من فوز زهران ممداني لمنصب عمدة نيويورك

الأربعاء ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٥
٠٤:٣٠ بتوقيت غرينتش
ركز الإعلام العبري، على فوز زهران ممداني بمنصب عمدة نيويورك، إلى جانب تغطية الأوضاع الميدانية في قطاع غزة عقب الانتهاكات المتكررة لوقف إطلاق النار، وعلى النقاش الداخلي الدائر حول ما وصفته بـ“الوصاية السياسية” التي يمارسها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على نتنياهو وحكومته، إضافة إلى مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، واستمرار الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية.

وأثار فوز السياسي الأمريكي من أصول عربية زهران ممداني بمنصب عمدة مدينة نيويورك صدمة في الأوساط السياسية والإعلامية الإسرائيلية، التي اعتبرت هذا التطور مؤشراً على تراجع النفوذ الإسرائيلي داخل الولايات المتحدة.

وفي تعليق له على فوز ممداني، قال الخبير في الشأن الإسرائيلي صالح أبو عزة إن نيويورك تُعد “أهم بلدية في العالم”، لاسيما أن المدينة تضم واحدة من أكبر الكتل اليهودية خارج إسرائيل، معتبراً أن صعود شخصية لا تؤيد إسرائيل إلى هذا المنصب يمثل “كارثة سياسية للكيان”.

وأضاف أبو عزة أن التصريحات الصادرة عن مسؤولين إسرائيليين، بينهم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، إضافة إلى ردود الفعل الشعبية داخل إسرائيل، تعكس حالة غضب وقلق من تراجع مكانة إسرائيل في المعادلة الأمريكية.

وأشار إلى أن فوز ممداني لا يعني تغير الموقف الأمريكي الرسمي الداعم لإسرائيل، لكنه يكشف عن “تفكك تدريجي لأركان النفوذ الإسرائيلي داخل الولايات المتحدة”، خاصة بعد فشل الدعاية الإسرائيلية في تحسين صورة الاحتلال عقب العدوان على غزة وإيران ودول أخرى.

وأكد أبو عزة أن إسرائيل كانت تعتقد أن اللوبي الصهيوني قادر على التحكم في موازين القوى داخل الولايات المتحدة، “لكنها بدأت تفقد أجزاء من هذه القدرة والنفوذ”، مشيراً إلى أن الأولوية التي كانت تتمتع بها إسرائيل داخل المؤسسات الأمريكية لم تعد كما كانت في السابق.

كما لفت إلى نتائج استطلاعات الرأي الأخيرة داخل الولايات المتحدة، التي أظهرت تحولاً في الموقف الشعبي، خصوصاً لدى جيل “زد”، باتجاه رفض سياسات إسرائيل ودعم حقوق الشعب الفلسطيني، معتبراً أن هذا التحول يمهّد الطريق لعملية تغيير مستمرة في الرأي العام الأمريكي نحو تبني مواقف أكثر عدلاً وإنصافاً.

وفي سياق متصل، تناولت وسائل الإعلام العبرية التطورات الأمنية في قطاع غزة، مشيرة إلى استمرار وجود نحو ألفي عنصر من حركة حماس في مناطق ما زالت خاضعة لسيطرة الاحتلال داخل القطاع.

