الأربعاء ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٥
٠٦:٠٥ بتوقيت غرينتش
أول مسلمة تفوز بمنصب نائب حاكم ولاية أمريكية
أفادت شبكة «فوكس نيوز» الأميركية بأن غزالة هاشمي، عضوة مجلس الشيوخ الديمقراطية، ستصبح أول مسلمة تتولى منصب نائبة حاكم ولاية فرجينيا.

وأضافت أن هاشمي وُلدت في مدينة حيدر آباد بالهند، ونشأت في ولاية جورجيا، ومثّلت مقاطعة تشيسترفيلد في مجلس شيوخ ولاية فرجينيا، في أحدث منصب عام لها.

وهى حاصلة على درجة الدكتوراه في الأدب الأميركي من جامعة إيموري، وعملت أستاذة في جامعة ريتشموند وكلية سيرجنت رينولدز، حيث كانت أول مديرة لمركز التميز في التدريس والتعلم، التابع لها.

ولفتت «الشبكة» إلى أن هاشمي كانت المرشحة الوحيدة على مستوى الولاية في انتخابات فرجينيا.

وخلال السباق الانتخابي رفضت مناظَرة خصْمها جون ريد، الذي نشر فيديو محاكاة لمناظرة افتراضية بينهما مُدته 45 دقيقة، سُلِّط فيه الضوء على مواقف هاشمي، لكن من خلال نسخة مُصممة بالذكاء الاصطناعي.

وكانت هاشمي قد ركزت، في حملتها، على قضايا تغير المناخ وحماية البيئة وتوفير مساكن بأسعار معقولة، ووجَّهت انتقادات إلى الرئيس دونالد ترمب عبر وصفها ولايته الثانية بأنها «أسوأ من ولايته الأولى»، وذكرت أنه أحاط نفسه بـ«أشرار»، وفقاً لصحيفة «أنانديل توداي».

