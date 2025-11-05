شاهد: وباء الكوليرا يجتاح اليمن.. آلاف الإصابات والوفيات

الأربعاء ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٥
٠٥:٤٩ بتوقيت غرينتش
أعلنت تقارير حديثة للمرصد الأورومتوسطي أن اليمن يحتل المرتبة الثالثة عالميا من حيث عدد الإصابات بمرض الكوليرا والإسهالات المائية الحادة. فيما شهد أغسطس الماضي أكثر من 10 آلاف مصاب و34 حالة وفاة، ما يشير إلى موجة تفش جديدة في ظل استمرار معاناة القطاع الصحي في البلاد منذ سنوات.

يبدو انها موجة جديدة من وباء الكوليرا تعود للواجهة في اليمن ،حيث تفيد الاحصائيات عن 1370 حالة إصابة و330 الف حالة مشتبه بها بين مارس 2025 واغسطس من العام الجاري بحسب أحدث تقارير المرصد الاوربمتوسطي الذي يشير الى ان اليمن يأتي في المرتبة الثالثة عالميا من حيث عدد الاصابات. في وقت تعاني المنظومة الصحية في البلاد منذ سنوات الحصار والعدوان .

وشهد العام مئاتي حالة وفاة واثنين وسبعين الف اصابة جديدة بالكوليرا والاسهالات المائية الحادة واكثر من عشرة الالف اصابة واربعة وثلاثين حالة وفاة في شهر اغسطس وحده مايشير إلى تفشي سريع لأمراض لم تنتهي في اليمن وسط تفاقم للوضع الصحي وتدهور الوضع الانساني.

ويعد نقص وشحة المياة النظيفة وانتشار سوء التغذية وسوء ادارة النفايات إضافة الى تدمير البنية الطبية وانهاك قدرة نظمها، واستمرار الحصار ونقص المحاليل والأدوية اللازمة من ابرز اسباب انتشار الكوليرا والاسهالات المائية .

