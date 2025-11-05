شاهد: وباء الكوليرا يجتاح اليمن.. آلاف الإصابات والوفيات

يبدو انها موجة جديدة من وباء الكوليرا تعود للواجهة في اليمن ،حيث تفيد الاحصائيات عن 1370 حالة إصابة و330 الف حالة مشتبه بها بين مارس 2025 واغسطس من العام الجاري بحسب أحدث تقارير المرصد الاوربمتوسطي الذي يشير الى ان اليمن يأتي في المرتبة الثالثة عالميا من حيث عدد الاصابات. في وقت تعاني المنظومة الصحية في البلاد منذ سنوات الحصار والعدوان .

وشهد العام مئاتي حالة وفاة واثنين وسبعين الف اصابة جديدة بالكوليرا والاسهالات المائية الحادة واكثر من عشرة الالف اصابة واربعة وثلاثين حالة وفاة في شهر اغسطس وحده مايشير إلى تفشي سريع لأمراض لم تنتهي في اليمن وسط تفاقم للوضع الصحي وتدهور الوضع الانساني.

ويعد نقص وشحة المياة النظيفة وانتشار سوء التغذية وسوء ادارة النفايات إضافة الى تدمير البنية الطبية وانهاك قدرة نظمها، واستمرار الحصار ونقص المحاليل والأدوية اللازمة من ابرز اسباب انتشار الكوليرا والاسهالات المائية .