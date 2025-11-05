إيران تدعو لتشكيل لجنة دولية لتحديدمصير المفقودين في غزة

الأربعاء ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٥
٠٦:١٤ بتوقيت غرينتش
اقترح قائد لجنة البحث عن المفقودين في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، العميد سيد محمد باقر زادة، تشكيل لجنة دولية للبحث عن نحو 10 آلاف شهيد مفقود في قطاع غزة.

وأوضح العميد باقر زادة خلال مؤتمر ثلاثي ضم إيران والعراق واللجنة الدولية للصليب الأحمر، بهدف تحديد مصير الشهداء المفقودين وإعادة جثامينهم إلى ذويهم، مؤكدا أهمية دور الصليب الأحمر العالمي في متابعة هذا الملف الإنساني.

كما أوصى العميد باقر زادة بمتابعة إعادة جثمان القائد الإسلامي الشهيد يحيى السنوار إلى أهله وعائلته في غزة، لإستعادة كرامة الشهداء.

هذا ويشهد قطاع غزة منذ سنوات مجازر متكررة على يد الاحتلال الإسرائيلي، خلفت آلاف الشهداء والمفقودين، بينهم مدنيون أبرياء من نساء وأطفال، ما جعل مصير كثير منهم مجهولًا.

وبالرغم من الدور المهم لمنظمة الصليب الأحمر الدولي في تتبع المفقودين وإعادة الجثامين، إلا أن العدد الكبير للشهداء المجهولين يفرض تحديات كبيرة على الجهات الإنسانية.

وفي هذا السياق، اقترحت إيران تشكيل لجنة دولية للبحث عن الشهداء في غزة، بهدف توثيق مصيرهم وإعادة جثامينهم إلى ذويهم، في خطوة تأتي ضمن جهود دولية لتخفيف المعاناة الإنسانية لعوائلهم.

