في 6 سنوات..عراقي يخط أكبر مصحف بالعالم+ صور الأربعاء ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٥ ٠٦:٣٣ بتوقيت غرينتش في بصمة فريدة بتاريخ الخط العربي، نجح الفنان العراقي علي زمان، في إعداد أكبر مصحف خطي في العالم، بعد 6 سنوات من العمل المتواصل بمدينة إسطنبول التركية. وكأن تلك المقولة التي يرددها كثيرون أصبحت حقيقة لا مفر منها، وهي: “القرآن نزل في مكة، وقُرئ في مصر، وكُتب في إسطنبول”. شاهد أيضا.. "تيجان النور".. مشروع قرآني يزهر في غزة رغم المجاعة والقصف وخلال إعداد المصحف استخدم “زمان” المقيم في تركيا منذ العام 2017 أدوات تقليدية، في إنجاز هو الأول من نوعه بهذا المجال. كلمات دليلية القرآن الكريم مدينة اسطنبول التركية الخط العربي إعداد المصحف الفنان العراقي علي زمان