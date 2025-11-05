في 6 سنوات..عراقي يخط أكبر مصحف بالعالم+ صور

الأربعاء ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٥
٠٦:٣٣ بتوقيت غرينتش
في 6 سنوات..عراقي يخط أكبر مصحف بالعالم+ صور
في بصمة فريدة بتاريخ الخط العربي، نجح الفنان العراقي علي زمان، في إعداد أكبر مصحف خطي في العالم، بعد 6 سنوات من العمل المتواصل بمدينة إسطنبول التركية.

وكأن تلك المقولة التي يرددها كثيرون أصبحت حقيقة لا مفر منها، وهي: “القرآن نزل في مكة، وقُرئ في مصر، وكُتب في إسطنبول”.


​​​​​​
وخلال إعداد المصحف استخدم “زمان” المقيم في تركيا منذ العام 2017 أدوات تقليدية، في إنجاز هو الأول من نوعه بهذا المجال.


