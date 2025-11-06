عبر رسالتين بعثا بهما إلى وزيري الخارجية والعدل البريطانيين..

ممثلا الأرمن بالبرلمان يطالبان بريطانيا الافراج عن احد الرعايا الايرانيين

الأربعاء ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٥
٠٩:٤٨ بتوقيت غرينتش
طالب "آرا شاوردیان" و"كقارد منصوريان"، وهما ممثلا الطائفة الأرمنية الإيرانية في مجلس الشورى الإسلامي، طالبا عبر رسالتين بعثا بهما إلى وزيري الخارجية والعدل البريطانيين، بالإفراج عن "ريتشارد جان"، المواطن الإيراني المسيحي، الذي يقبع في سجون المملكة المتحدة منذ اكثر من عقدين.

وبحسب مراسل إرنا من لندن، فقد تم التأكيد عبر الرسالتين على أن السجين الايراني "ريتشارد جان" بحاجة إلى رعاية طبية وعلاج فوري، ونظرا لانقضاء فترة ادانته قبل سنوات، فإن استمرار احتجازه يفتقر إلى المبرر القانوني والإنساني.

وورد في التقرير ايضا، بأن هذا المواطن الإيراني البالغ من العمر 59 عامًا، يعاني من أمراض جسدية ونفسية متعددة بسبب عدم تلقيه علاجا مؤثرا، وعلى اثر شدة المرض فهو مضطر لاستخدام كرسي متحرك ولا يستطيع المشي.

سفير بريطانيا الأسبق بطهران: مسار الدبلوماسية النووية مع إيران ما زال مفتوحا

وأشار ممثلا طائفة الأرمن في البرلمان الايراني إلى، أن الجمهورية الإسلامية مستعدة تماما، بعد عودة "ريتشارد جان"، ان توفر له جميع مراحل العلاج والرعاية اللازمة، وذلك تحت رعاية النظام الصحفي في البلاد.

وفي ختام رسالتيهما، ومع التنويه الى المعايير الإنسانية، طلب هذان النائبان في البرلمان الايراني من السلطات البريطانية، توفير ظروف الإفراج وعودة مواطنهما السجين في المملكة المتحدة، حتى يتسنى له متابعة العلاج، وبما يحقق امنية والدته الطاعنة في السن للقاء واحتضان ولدها من جديد.

