قالیباف يؤكد أهمية تنفيذ واستكمال الاتفاقات بين إيران وباكستان

الأربعاء ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٥
١٠:٢٦ بتوقيت غرينتش
أكّد رئيس مجلس الشورى الإسلامي، محمد باقر قالیباف، على أهمية مستوى العلاقات الثنائية الحالي بين إيران وباكستان في جميع مجالات التعاون، واصفا زيارته إلى إسلام‌آباد بانها تأتي في إطار متابعة توسيع العلاقات، ولا سيما التعاون الإقليمي بين البلدين.

وتابع قالیباف في تصريح لمراسل "إرنا" لدى وصوله إلى العاصمة الباكستانية اسلام اباد صباح الأربعاء: إنّ إيران وباكستان، باعتبارهما بلدين جارين، يتمتعان بعلاقات متنوّعة في المجالات الاقتصادية والسياسية والبرلمانية، خصوصاً في ظلّ الظروف الراهنة على صعيد العلاقات الثنائية والأوضاع الإقليمية.

وأضاف، أنّ "البلدين يركّزان على التعاون التجاري والسياسي والأمني، مع وجود تنسيق فعّال بين الأجهزة الحكومية في طهران وإسلام‌آباد".

قاليباف: دور امريكا السلبي بالمنطقة تتطلب تعاون طهران وإسلام آباد

وشدّد رئيس مجلس الشورى الإسلامي على، أنّ "تنفيذ ومتابعة واستكمال الاتفاقات السابقة بين إيران وباكستان يمثّل محوراً أساسياً في هذه الزيارة".

وأشار قالیباف إلى، أنّه سيتم في زيارته الحالية الى باكستان التأكيد على أهمية مبدأ الجوار بين البلدين، إضافةً إلى بحث القضايا الإقليمية ومسائل العالم الإسلامي.

