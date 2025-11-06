في خطوة نحو عسكرة القارة العجوز..

اتفاق رئاسة مجلس وبرلمان أوروبا على توجيه الميزانية المدنية نحو التسلح

الخميس ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٥
٠٢:٥٥ بتوقيت غرينتش
ذكرت دائرة الإعلام التابعة لمجلس الاتحاد الأوروبي في بيان على منصة "X" أن "رئاسة المجلس والبرلمان الأوروبي توصلا إلى اتفاق مبدئي بشأن الاستثمار في الدفاع وإعادة تسليح أوروبا.

وأضاف البيان أن الاتفاق سيمكن من توجيه الصناديق الحالية في الاتحاد الأوروبي، التي تستخدم عادة للأغراض المدنية، نحو القطاع الدفاعي".

وأضاف البيان أن "أوكرانيا سترتبط مع الصندوق الدفاعي الأوروبي".

يأتي هذا الاتفاق في وقت علق فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماع نادي فالداي الدولي للحوار بأن رد روسيا على عسكرة أوروبا سيكون "مقنعا للغاية"، مؤكدا أن بلاده "لم تبدأ المواجهة العسكرية".

وفي إطار التحركات الأوروبية الدفاعية، كانت دول الاتحاد الأوروبي قد وافقت في مايو الماضي على إنشاء أداة ائتمانية (SAFE) تهدف إلى جمع 150 مليار يورو لتعزيز إنتاج الأسلحة.

كما تشمل خطة بروكسل تخصيص حوالي 650 مليار يورو من ميزانيات دول الاتحاد الأوروبي، مع السماح بتجاوز بعض قيود الانضباط المالي لتحقيق هذه الأهداف العسكرية.

يذكر أن المفوضية الأوروبية كانت قد قدمت في 19 مارس الفائت استراتيجيتها الدفاعية الجديدة التي حملت عنوان "إعادة تسليح أوروبا"، ثم تم تغيير الاسم لاحقا إلى "جاهزية 2030" بعد اعتراض بعض دول الاتحاد الأوروبي.

وتتضمن الاستراتيجية تعبئة استثمارات ضخمة تصل إلى 800 مليار يورو على مدى أربع سنوات.

المصدر: RT

ممثلا الأرمن بالبرلمان يطالبان بريطانيا الافراج عن احد الرعايا الايرانيين