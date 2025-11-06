فوز ممداني يربك أصحاب الولاءات الصهيونية.. أول استقالة

وجاء في رسالة تاكر الموجهة للعمدة الحالي إيريك آدامز، أن استقالته ستصبح فعالة من 19 ديسمبر القادم، مع تأكيده على الاستمرار في قيادة دائرة الإطفاء خلال الفترة الانتقالية.

ويأتي هذا القرار في أعقاب فوز ممداني، النائب الديمقراطي البالغ من العمر 34 عاما، الذي سيصبح أول عمدة مسلم لنيويورك وأول شخص من أصول جنوب آسيوية يتولى هذا المنصب في تاريخ المدينة العريق.

وكشفت مصادر مطلعة لوكالة "بلومبيرغ" أن الدوافع وراء استقالة تاكر تعكس قناعاته الصهيونية واعتقاده بعدم إمكانية الاستمرار في ظل إدارة ممداني، الذي أثارت مواقفه الناقدة تجاه إسرائيل جدلا واسعا في الأوساط اليهودية محليا ووطنيا.

وقالت المصادر المطلعة إن تاكر أدرك أن البقاء في الإدارة سيكون "غير متسق مع مبادئه".

يذكر أن تاكر كان قد أسس ويقود شركة متخصصة في المجال الأمني والاستخباراتي تعمل في كل من الولايات المتحدة وإسرائيل، ومن المتوقع أن يعود إلى منصبه السابق بعد مغادرة الحكومة.

من جهة أخرى، شرع ممداني في تشكيل فريق عمله الجديد، حيث أعلن عن تعيين لينا خان رئيسة لجنة التجارة الفيدرالية السابقة كمستشارة للسياسات الاقتصادية، إلى جانب ماريا توريس في منصب الرئيس المشارك للفترة الانتقالية.