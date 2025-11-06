فوز ممداني يربك أصحاب الولاءات الصهيونية.. أول استقالة

الخميس ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٥
٠٤:٢٣ بتوقيت غرينتش
فوز ممداني يربك أصحاب الولاءات الصهيونية.. أول استقالة
قدم مفوض الإطفاء في نيويورك روبرت تاكر استقالته من منصبه، لتصبح أول استقالة رفيعة المستوى تلي فوز زهران ممداني بمنصب عمدة المدينة.

وجاء في رسالة تاكر الموجهة للعمدة الحالي إيريك آدامز، أن استقالته ستصبح فعالة من 19 ديسمبر القادم، مع تأكيده على الاستمرار في قيادة دائرة الإطفاء خلال الفترة الانتقالية.

إقرأ أيضاً..ترامب: أميركا فقدت 'شيئا من السيادة' اثر فوز ممداني

ويأتي هذا القرار في أعقاب فوز ممداني، النائب الديمقراطي البالغ من العمر 34 عاما، الذي سيصبح أول عمدة مسلم لنيويورك وأول شخص من أصول جنوب آسيوية يتولى هذا المنصب في تاريخ المدينة العريق.

وكشفت مصادر مطلعة لوكالة "بلومبيرغ" أن الدوافع وراء استقالة تاكر تعكس قناعاته الصهيونية واعتقاده بعدم إمكانية الاستمرار في ظل إدارة ممداني، الذي أثارت مواقفه الناقدة تجاه إسرائيل جدلا واسعا في الأوساط اليهودية محليا ووطنيا.

وقالت المصادر المطلعة إن تاكر أدرك أن البقاء في الإدارة سيكون "غير متسق مع مبادئه".

يذكر أن تاكر كان قد أسس ويقود شركة متخصصة في المجال الأمني والاستخباراتي تعمل في كل من الولايات المتحدة وإسرائيل، ومن المتوقع أن يعود إلى منصبه السابق بعد مغادرة الحكومة.

من جهة أخرى، شرع ممداني في تشكيل فريق عمله الجديد، حيث أعلن عن تعيين لينا خان رئيسة لجنة التجارة الفيدرالية السابقة كمستشارة للسياسات الاقتصادية، إلى جانب ماريا توريس في منصب الرئيس المشارك للفترة الانتقالية.

كلمات دليلية

روابط ذات صلة

لماذا تحول فوز زهران ممداني إلى كابوس للكيان الإسرائيلي؟

لماذا تحول فوز زهران ممداني إلى كابوس للكيان الإسرائيلي؟

صفعة مدوية لترامب.. فوز أول مسلم برئاسة بلدية نيويورك!

صفعة مدوية لترامب.. فوز أول مسلم برئاسة بلدية نيويورك!

صدمة إسرائيلة من فوز زهران ممداني لمنصب عمدة نيويورك

صدمة إسرائيلة من فوز زهران ممداني لمنصب عمدة نيويورك

0% ...

آخرالاخبار

لبنان بين فكيّ التهديد والإبتزاز.. وواشنطن تمهّد لعدوان جديد!

اليمن: المنظمات الأممية توقف دعمها الطبي ومخاوف من كارثة إنسانية

بالفيديو.. عدوان إسرائيلي يستهدف عدة بلدات جنوب لبنان

الجبوري يكشف خفايا الإتفاق المائي بين العراق وتركيا قبيل الإنتخابات!

مناورات عسكرية سعودية أميركية في قاعدة ’فورت إيروين’

إيران تشدد التزامها بالمسار الدبلوماسي وسط التأكيد على قوتها الدفاعية

الرئيس الإيراني: كردستان تمتلك مقومات دفع التنمية الوطنية

واشنطن تخطط لوجود عسكري قرب دمشق..ما سرّ الخطوة؟

المرشح المسلم"ممداني" يُربك المشهد الأمريكي ويُغضب تل أبيب

توجيه هام من السيد الصدر قبل أيام من موعد الانتخابات