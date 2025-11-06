عراقجي: حرب الـ12 يوما علمتنا دروسا عظيمة و نحن اليوم أقوى

وأشاد السيد عباس عراقجي، خلال اجتماع "خارطة طريق السياسة الخارجية لما بعد الحرب" الذي عُقد في جامعة بو علي سينا يوم الخميس، بشهداء حرب الأيام الاثني عشر، بمن فيهم العلماء النوويون الذين اغتالهم الكيان الصهيوني المجرم واستشهدوا، وأضاف: "اغتيل علماؤنا النوويون في منازلهم إلى جانب عائلاتهم بلا رحمة، ونحن نُخلّد ذكراهم جميعًا".

وأضاف: "لقد كانت حرب الأيام الاثني عشر دروسا عظيمة لنا، وزاد إيماننا بقدراتنا، وأدركنا نقاط ضعفنا وقوة عدونا، والآن نواصل مسيرتنا بقوة أكبر".

وأكد عراقجي أن حرب الأيام الاثني عشر كانت معركة تكنولوجية، وأن هذه الحرب فريدة من نوعها لأننا خضنا دون حدود مشتركة، ولم يكن ذلك ممكنًا إلا من خلال التكنولوجيا، حيث كانت مقاتلاتهم من جهة وصواريخنا من جهة أخرى. وأضاف: "برزت قوتنا وتجلّت في حرب الأيام الاثني عشر في الصناعات الدفاعية والصاروخية، وكانت صواريخنا هي التي سخرت لنا سماءً العدو".

وأضاف: "رغم طبقات الدفاع التي امتلكها العدو الصهيوني بمساعدة أمريكا وأوروبا، إلا أن صواريخنا، التي كانت منجزاتنا وصنعنا، اجتازت هذه الطبقات وأصابت أهدافها بدقة".

وصرح عراقجي: "لأول مرة، استُخدمت صواريخنا في حرب حقيقية، وتم تحديد نقاط قوتها وضعفها. اليوم، نحن في وضع أفضل مما كنا عليه في 13 يونيو".

وتابع: "في هذا النظام الدولي الذي لا يزال يسود فيه قانون الغاب، والذي يُجسّد سلوك الأمريكيين أكبر مثالاً عليه، يجب أن نصبح أقوى وأكثر قدرة على مواجهة هجوم العدو".

وأضاف عراقجي: "طريقنا هو الالتزام بتحقيق الأهداف الوطنية بالاعتماد على قدراتنا الذاتية، وكلما عززنا أنفسنا في المجال الاقتصادي والعلمي والدفاعي وغيرهما، زاد فخرنا على الساحة الدولية".

وأضاف: "إذا اكتسبنا العلم، يمكننا تحقيق القوة والتغلب على العدو. لذلك، فإن سر القوة هو العلم، وقد أثبتنا ذلك في حرب الاثني عشر يومًا".

وأضاف عراقجي: ساهمت القدرات العلمية للعلماء في الحفاظ على البلاد، وقد تجلّت هذه القدرات في قطاع الصناعات الدفاعية.

وأضاف وزير الخارجية: لم تكن المعدات الدفاعية المستوردة فعّالة في حرب الاثني عشر يوما، لكن الأسلحة المحلية التي صنعناها بأنفسنا كانت فعّالة للغاية.

وتابع: في الأيام الأربعة الأولى من الحرب، وبعد هجوم العدو على مراكز الدفاع واغتيال العلماء والقادة، ظنّ العدو أن الجمهورية الإسلامية ترفع يدها علامةً على الاستسلام. بعد يومين من الحرب، غرّد الرئيس الأمريكي قائلًا: "أخلوا إيران"، ثمّ غرد ترامب في التغريدة الثانية قائلًا: "استسلام إيران غير المشروط".

وأضاف عراقجي: من كانوا يدعون للاستسلام غير المشروط في اليوم الرابع من الحرب، وجّهوا رسالةً في اليوم الثاني عشر: "وقف إطلاق نار غير مشروط". بالطبع، دافعنا عن أنفسنا بشجاعة في هذه الحرب وقلنا: يجب عليكم إيقاف الغزو.

وأضاف وزير الخارجية: ما الذي أنقذ إيران؟ إن قدراتنا العلمية والدفاعية، وإرادة أبناء هذه الأرض، والتماسك الوطني، وحكمة القيادة في سرعة تعيين خلفاء للقادة، وتحديد استراتيجية المقاومة، وإرادة الحكومة، والدبلوماسية، أنقذت البلاد.

تابع عراقجي، ردًا على سؤال من طالب حضر الحفل سأله عن الإجراءات التي يعتزم اتخاذها لردع عدوان العدو، قائلاً: يجب أن يكون للبلاد ردع دفاعي دائم، ويجب أن نكون في وضع لا يفكر فيه أحد بمهاجمة بلدنا، وهي من أهم قضايا الردع الدفاعي والعسكري.

كما أشار إلى دور الشعب والمجتمع في الردع، وقال: كانت أكبر مفاجأة للعدو هي أن الشعب وقف في وجه العدو بوحدة وتماسك قويين خلال حرب الـ 12 يوما.

وأضاف وزير الخارجية: الردع الاقتصادي من أهم الأمور التي يجب أن نكون مستعدين لها من حيث الصمود في أوقات الأزمات.

وأضاف: الردع الدبلوماسي ذو أهمية بالغة، وخلال حرب الـ 12 يومًا، أدانت أكثر من 120 دولة هجمات الولايات المتحدة والكيان الصهيوني ودعمت الشعب الإيراني؛ باستثناء مجلس الأمن، الذي كان موقفه واضحًا.

في إشارة إلى الجهود الدبلوماسية لإدانة هجوم الكيان الصهيوني والولايات المتحدة على إيران في حرب الاثني عشر يومًا، قال عراقجي: إن 121 دولة عضوًا في حركة عدم الانحياز أيدت موقف الصين وروسيا تجاه إيران.

وتابع ردًا على سؤال الطلاب حول العلاقات مع الشرق والغرب، قائلًا: إن القلق من التعرض لهجمات الشرق والغرب قلقٌ مشروع، وفي هذا الصدد، كان شعارنا "لا شرقية ولا غربية". هذا لا يعني عدم وجود علاقات مع الشرق والغرب، بل يعني عدم الاعتماد عليهما.

وأكد وزير الخارجية أننا لا نعتمد على الشرق، بل نعتمد على الله والشعب، وأضاف: بالطبع، فيما يتعلق بالشرق، نسعى إلى تحقيق مصالح بلدنا، وفيما يتعلق بالغرب، ورغم أن سلوكهم أثبت عكس ذلك، فلن نضيع الفرصة.

وأضاف عراقجي: اتخذت إيران خطوات في هذا الاتجاه خلال المفاوضات خلال رئاسة روحاني ومن ثم الشهيد رئيسي، لأنه إذا تحققت مصالحنا في المفاوضات مع الغرب، فلن نتردد لحظة.

وأضاف: في هذا الصدد، لدينا شراكة استراتيجية مع بعض الدول، بما في ذلك الصين وروسيا، ونتعاون في الإطار نفسه.

وبخصوص ممر زنكزور، صرّح وزير الخارجية أيضًا: هناك ممرات حول إيران وداخلها تلعب دورًا هامًا في العلاقات الدولية وتعزيز الاقتصاد الإيراني. إيران تسير على طريق وممر جيدين، وعلينا استغلال هذه القدرة.

وأكد: لن تقبل إيران أبدًا بتغييرات في الحدود، ولا بالجوانب الجيوسياسية للحدود، ولا بوجود قوات أجنبية على حدودها.