شهيدان برصاص الاحتلال والمستوطنون يصعّدون إرهابهم في الخليل

مسلسل الاعتداءات الإسرائيلية متواصل في انحاء جفرافيا الضفة الغربية والقدس المحتلتين، حيث استمر جيش الاحتلال في اعتداءاته واقتحاماته بمناطق متفرقة في الضفة.

وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت عن استشهاد فتى برصاص الاحتلال في بلدة اليامون غرب جنين واحتجاز جثمانه، وذلك عقب اقتحام قوات الاحتلال بلدة اليامون، واندلاع مواجهات بالمكان. كما أصيب فلسطيني آخر برصاص الاحتلال خلال اقتحام بلدة كفردان غربي جنين.

وفي رام الله، استشهدت مُسنة فلسطينية بعد اقتحام قوات الاحتلال لمنزلها والاعتداء على أفراد عائلتها، واعتقال حفيدها، في بلدة المزرعة الغربية، شمال غربي المدينة. كما أصيب شاب فلسطيني، برصاص الاحتلال في بلدة الرام شمالي القدس المحتلة. وفي رام الله ايضا قامت قوات الاحتلال باقتحام بلدة المغير وحولت بعض منازلها إلى ثكنات عسكرية.

وفي إطار تصعيد المستوطنين لإعتداءاتهم على الفلسطينيين، أصيب ثلاثة فلسطينيين، في اعتداء للمستوطنين غرب يطا جنوب الخليل. وقد هاجم المستوطنون المواطنين بمنطقة خلة الفرا وأطلقوا ماشيتهم في حقولهم واتلفوا محاصيل زراعية، قبل أن يعتدوا بالضرب عليهم، ما أدى الى إصابة ثلاثة منهم.

إلى ذلك أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بهدم تسعة منازل مأهولة وقيد التشطيب والبناء في قرية أرطاس جنوب مدينة بيت لحم، جنوبي الضفة الغربية.

وقالت مصادر محلية إن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت منطقة جبل أبو زيد في القرية، وألصقت إخطارات بالهدم على واجهات المنازل، طالبت فيها أصحابها بإزالة ما تم بناؤه، مهددة بهدمها على نفقتهم الخاصة في حال عدم التنفيذ.

وفي السياق، اقتحمت قوات الاحتلال برفقة جرافات بلدة قطنة شمال غرب القدس، لتنفيذ عمليات هدم في البلدة.

ويواصل الاحتلال إصدار قرارات هدم لمنازل ومنشآت سكنية وتجارية في مختلف مناطق الضفة الغربية والداخل الفلسطيني المحتل، بحجة البناء دون ترخيص، في وقت يتعمد فيه عرقلة منح التراخيص للفلسطينيين ضمن سياسة ممنهجة لتضييقهم ودفعهم إلى الرحيل عن أراضيهم.