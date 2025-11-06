روسيا تحذّر من مؤامرة غربية في زابوروجيه!

الخميس ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٥
١٠:٠٤ بتوقيت غرينتش
روسيا تحذّر من مؤامرة غربية في زابوروجيه!
أفاد جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية أن الغرب يستعد لتحميل روسيا مسؤولية حادث محتمل، في محطة زابوروجيه للطاقة النووية.

وأوضح البيان: "إن الغرب الجماعي مستعد لقتل مواطنيه، من أجل إلصاق جرائم نظام كييف إلى روسيا، وتبرير جهوده في تأجيج الحرب".

إقرأ أيضاً..روسيا تتقدم ميدانيا في بوكروفسك شرقي أوكرانيا

ولفت البيان إلى أن " الغرب يفكر في تخريب محطة زابوروجيه للطاقة النووية، ما قد يؤدي إلى انصهار نواتها، وقامت منظمة تشاتام هاوس البريطانية غير الحكومية بالفعل بحساب عواقب أي حادث".

ولفت إلى أن "الغرب يريد التغطية على التخريب المخطط له بطريقة تجعل الرأي العام "يؤيد كييف بشكل لا لبس فيه" في مسألة تحديد المذنب.

وتابع البيان: "سكان المناطق الخاضعة لسيطرة كييف ومواطنو دول الاتحاد الأوروبي قد يجدون أنفسهم في منطقة ملوثة، نتيجة للتخريب المخطط له من قبل أوكرانيا في محطة زابوروجيه للطاقة النووية".

وأضاف: "يدعو أعضاء "الناتو" نظام كييف إلى ارتكاب عمل تخريبي يؤدي إلى سقوط ضحايا بين الأوكرانيين ومواطني الاتحاد الأوروبي على غرار مأساة طائرة MH17 عام 2014".

