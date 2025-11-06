قاليباف يلتقي رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني

وجرى خلال اللقاء استعراض اخر مستجدات العلاقات الثنائية بين البلدين والتطورات الاقليمية والدولية.

وحضر اللقاء عدد من اعضاء المجلسين الوطني والشيوخ الباكستاني وكذلك اعضاء الوفد البرلماني الايراني.

واشار كيلاني الى زياراته لطهران خلال توليه رئاسة الوزراء بباكستان داعيا الى زيادة التبادل مع ايران.

وناقش الطرفان التعاون بين ايران وباكستان والتعامل البرلماني والفرص والتحديات لا سيما زيادة حجم التجارة المشتركة.

واكد الرئيس الباكستاني بالانابية التزام بلاده لاحلال السلام والاستقرار في المنطقة ودعا الى المزيد من التعاون بين البلدين.