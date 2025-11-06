قاليباف يلتقي رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني

الخميس ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٥
١٠:١٥ بتوقيت غرينتش
قاليباف يلتقي رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني
 التقى رئيس مجلس الشورى الاسلامي محمد باقر قاليباف الموجود الان في اسلام اباد، اليوم الخميس رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني رئيس باكستان بالانابة سيد يوسف كيلاني الذي دعا الى المزيد من التعاون بين البلدين.

وجرى خلال اللقاء استعراض اخر مستجدات العلاقات الثنائية بين البلدين والتطورات الاقليمية والدولية.

وحضر اللقاء عدد من اعضاء المجلسين الوطني والشيوخ الباكستاني وكذلك اعضاء الوفد البرلماني الايراني.

واشار كيلاني الى زياراته لطهران خلال توليه رئاسة الوزراء بباكستان داعيا الى زيادة التبادل مع ايران.

اقرأ ايضا.. قالیباف يؤكد أهمية تنفيذ واستكمال الاتفاقات بين إيران وباكستان

وناقش الطرفان التعاون بين ايران وباكستان والتعامل البرلماني والفرص والتحديات لا سيما زيادة حجم التجارة المشتركة.

واكد الرئيس الباكستاني بالانابية التزام بلاده لاحلال السلام والاستقرار في المنطقة ودعا الى المزيد من التعاون بين البلدين.

كلمات دليلية

روابط ذات صلة

قاليباف يقدر عميقا دعم باكستان الثابت لايران خلال العدوان الإسرائيلي + فيديو

قاليباف يقدر عميقا دعم باكستان الثابت لايران خلال العدوان الإسرائيلي + فيديو

0% ...

آخرالاخبار

لبنان بين فكيّ التهديد والإبتزاز.. وواشنطن تمهّد لعدوان جديد!

اليمن: المنظمات الأممية توقف دعمها الطبي ومخاوف من كارثة إنسانية

بالفيديو.. عدوان إسرائيلي يستهدف عدة بلدات جنوب لبنان

الجبوري يكشف خفايا الإتفاق المائي بين العراق وتركيا قبيل الإنتخابات!

مناورات عسكرية سعودية أميركية في قاعدة ’فورت إيروين’

إيران تشدد التزامها بالمسار الدبلوماسي وسط التأكيد على قوتها الدفاعية

الرئيس الإيراني: كردستان تمتلك مقومات دفع التنمية الوطنية

واشنطن تخطط لوجود عسكري قرب دمشق..ما سرّ الخطوة؟

المرشح المسلم"ممداني" يُربك المشهد الأمريكي ويُغضب تل أبيب

توجيه هام من السيد الصدر قبل أيام من موعد الانتخابات