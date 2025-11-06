قاليباف: توسيع العلاقات الاقتصادية، بين ايران وباكستان في الاولوية

واضاف قاليباف ان وقوف البلدين الصديقين والجارين ايران وباكستان الى جانب احدهما الاخر في الاوقات العصيبة، مؤشر على العلاقات الطيبة جدا بين طهران واسلام اباد.

واشار الى عدوان الكيان الصهيوني المختلق على ايران قائلا اننا رددنا في اسرع ما يمكن على هذا الكيان بحيث أنه لم يتلق هكذا ضربة قوية منذ تاسيسه عام 1984 ولحد الان.

واكد ان ايران وباكستان وعلى خلفية المصالح المشتركة العديدة، بوسعهما التعاون معا في مواجهة اطماع الكيان الصهيوني وحماته موضحا ان طهران واسلام اباد قادرتان على التعاون معا في العديد من المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية.

واكد ان احد الاهداف المهمة لزيارته هذه، يتمثل في توطيد العلاقات الاقتصادية ورفع حجم التبادل بين البلدين معربا عن امله بتحقيق ذلك.

اما رئيس المجلس الوطني الباكستاني اياز صادق فقد اشاد بمواقف الجمهورية الاسلامية الايرانية في دعم باكستان حكومة وشعبا ومهنئا بانتصار الشعب الايراني على الكيان الصهيوني قائلا ان البرلمان الباكستاني وابان هجوم الكيان الصهيوني على ايران صادق على قرار ندد فيه بهجمات هذا الكيان على ايران، "لان اسرائيل من وجهة نظرنا عدو مشترك لايران وباكستان، وان ايران وباكستان هما شعب واحد."

وتابع ان مجموعتي الصداقة بين ايران وباكستان ستجتمعان لوضع استراتيجية جديدة للمضي قدما بالتعاون المشترك بين البلدين، فضلا عن ان كبار مسؤولين برلماني البلدين سيناقشان تفاصيل هذه الموضوعات.

وكان قاليباف قد بدا زيارته لاسلام اباد يوم امس الاربعاء بدعوة من رئيس المجلس الوطني الباكستاني.