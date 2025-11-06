العراق.. مشاركة نسوية واسعة فی النجف تُعيد رسم المشهد الانتخابي

الخميس ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٥
١٠:٤٦ بتوقيت غرينتش
من النجف الأشرف، المدينة التي تُعرف بثقلها الديني والسياسي، برزت في هذه الأيام مشاركة نسوية لافتة في المشهد الانتخابي، سواء على مستوى الترشيح أو التصويت، في مؤشر واضح على تحول تدريجي في نظرة المجتمع لدور المرأة في العمل السياسي.

تقول إحدى المشاركات: "المرأة اليوم تؤثر في الأسرة كلها، فهي من تقرر الذهاب إلى التصويت وتحفّز الأبناء والأزواج على المشاركة في الانتخابات، ونأمل أن تكون المرشحات الجدد قادرات على دعم قضايا المرأة والطفل من خلال برامج انتخابية حقيقية تحت قبة البرلمان."

ويرى محللون أن دخول المرأة النجفية إلى السباق الانتخابي لم يعد خطوة رمزية، بل أصبح تعبيراً عن إرادة حقيقية للمشاركة والتأثير في الحياة السياسية. وفي المقابل، يؤكد المراقبون أن الناخبات يشكّلن اليوم كتلة مؤثرة قد تغيّر موازين النتائج في المحافظة.

ويصف المختصون هذا التطور بأنه نقلة نوعية على المستويين الفكري والاجتماعي، إذ أصبحت المرأة النجفية منافسة ومساهمة فاعلة إلى جانب الرجل في العملية التشريعية، وبالتالي في صناعة القرار التنفيذي.

هذا التحول يُعد إيجابياً ومعبّراً عن نضج المجتمع النجفي، وعن إيمانه المتزايد بالديمقراطية والتداول السلمي للسلطة وإتاحة الفرص لجميع مكوّناته.

ويؤكد مراقبون أن الحضور النسوي في الانتخابات الحالية يعكس تطوراً في الوعي المجتمعي والسياسي في النجف، فالمرأة لم تعد عنصراً تكميلياً في القوائم الانتخابية، بل أصبحت جزءاً أساسياً من المشهد العام، وتحولت الكوتا النسائية من رقم إلزامي إلى مساحة فعل وتأثير حقيقي.

التفاصيل في الفيديو المرفق..

