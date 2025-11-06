وفد حماس يلتقي رئيس الاستخبارات التركية في إسطنبول

الخميس ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٥
١١:١٢ بتوقيت غرينتش
وفد حماس يلتقي رئيس الاستخبارات التركية في إسطنبول
التقى وفد من قيادة حركة المقاومة الإسلامية حماس برئاسة خليل الحية مع رئيس جهاز الاستخبارات التركية السيد إبراهيم قالين أمس الأربعاء في إسطنبول.

وبحث اللقاء آخر التطورات السياسية والانتهاكات الصهيونية لاتفاق وقف الحرب على غزة، بما فيها استمرار القصف وإطلاق النار في المناطق التي تسيطر عليها قوات الاحتلال، وإغلاق المعابر بما فيها معبر رفح، وتعطيل دخول المساعدات والمستلزمات الطبية، واحتياجات إعادة بناء البنية التحتية من صرف صحفي وشبكات الطرق والكهرباء وغيرها.

إقرأ أيضاً..حماس ترفض نشر قوة دولية بغزة.. وتتمسك بالسيادة فلسطينية

وشكر القيادي خليل الحية لتركيا دورها في التوصل لاتفاق وقف الحرب، مؤكدا أهمية استمرار أنقرة في دعم ومساندة الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال في كل مناطق فلسطين المحتلة، وخاصة غزة.

كما وضع القيادي الفلسطيني، الوزير التركي في صورة لقاءات الفصائل الفلسطينية في القاهرة التي جرت مؤخرا، وأكدت مواصلة تنفيذ اتفاق وقف الحرب، بما في ذلك انسحاب قوات الاحتلال من قطاع غزة، وفتح جميع المعابر، والدخول في مرحلة التعافي المبكر، وبدء عملية إعمار شاملة، وتسليم إدارة غزة للجنة فلسطينية من المستقلين.

وشدد الحية على ضرورة ضغط الوسطاء وجميع الجهات الدولية المعنية لوقف الانتهاكات الإسرائيلية المروعة بحق الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.

كلمات دليلية

روابط ذات صلة

عُثر عليها بالشجاعية.. القسام تسلم جثة أسير إسرائيلي للصليب الأحمر

عُثر عليها بالشجاعية.. القسام تسلم جثة أسير إسرائيلي للصليب الأحمر

القسام: سنسلم جثة أسير إسرائيلي مساء اليوم.. التفاصيل

القسام: سنسلم جثة أسير إسرائيلي مساء اليوم.. التفاصيل

القسام: سنسلم جثة أسير إسرائيلي مساء اليوم.. التفاصيل

القسام: سنسلم جثة أسير إسرائيلي مساء اليوم.. التفاصيل

حماس ترفض إنشاء قوة دولية تدير غزة وفقا للمشروع الأمريكي

حماس ترفض إنشاء قوة دولية تدير غزة وفقا للمشروع الأمريكي

0% ...

آخرالاخبار

لبنان بين فكيّ التهديد والإبتزاز.. وواشنطن تمهّد لعدوان جديد!

اليمن: المنظمات الأممية توقف دعمها الطبي ومخاوف من كارثة إنسانية

بالفيديو.. عدوان إسرائيلي يستهدف عدة بلدات جنوب لبنان

الجبوري يكشف خفايا الإتفاق المائي بين العراق وتركيا قبيل الإنتخابات!

مناورات عسكرية سعودية أميركية في قاعدة ’فورت إيروين’

إيران تشدد التزامها بالمسار الدبلوماسي وسط التأكيد على قوتها الدفاعية

الرئيس الإيراني: كردستان تمتلك مقومات دفع التنمية الوطنية

واشنطن تخطط لوجود عسكري قرب دمشق..ما سرّ الخطوة؟

المرشح المسلم"ممداني" يُربك المشهد الأمريكي ويُغضب تل أبيب

توجيه هام من السيد الصدر قبل أيام من موعد الانتخابات