واشنطن في مأزق.. الإغلاق الحكومي يوقف الطيران ويجوّع الملايين!

فبينما يستمر الإغلاق لليوم السادس والثلاثين، تتلقى البلاد سلسلة ارتدادات متلاحقة… أبرزها في المطارات، وفي برامج الدعم الغذائي، وفي موقع الحزب الجمهوري نفسه.

في المطارات، أمرت إدارة الطيران الاتحادية بخفض الرحلات الداخلية بنسبة أربعة في المئة في أربعين مطارا رئيسيا، على أن ترتفع النسبة إلى عشرة في المئة من الرابع عشر من الشهر الجاري. القرار جاء بسبب النقص الكبير في مراقبي الحركة الجوية الذين يعملون بلا رواتب منذ أسابيع.

وفي موازاة المطارات، تتضرر عشرات الملايين من الأسر الأميركية. نحو اثنين واربعين مليون مواطن تأخر حصولهم على قسائم الطعام من برنامج سناب، لأول مرة في ستين عاما من عمر البرنامج. إدارة ترامب تقول إنها ستصرف مساعدات جزئية فقط هذا الشهر امتثالا لحكم قضائي، بينما يواجه المستفيدون واقع التقشف القاسي، ويلجؤون إلى بنوك الطعام، ويقلصون الوجبات لتجاوز الأزمة.

سياسيا، الإغلاق يتحول إلى كرة لهب. الرئيس دونالد ترامب حمل الإغلاق مسؤولية خسائر الجمهوريين الأخيرة في الانتخابات المحلية، محذرا من أن استمرار الجمود قد يتحول إلى كارثة اقتصادية.





وقال دونالد ترامب - الرئيس الأميركي:"الإغلاق كان عاملا سلبيا كبيرا للجمهوريين، كانت ليلة مثيرة، وتعلمنا منها الكثير، لكن من الواضح أنها لم تكن جيدة لأي طرف".

وقال جيه دي فانس - نائب الرئيس الأميركي: الإغلاق الحكومي تحول إلى مأساة وضغوط كبيرة على الجيش والأمن الوطني؛ من المؤسف أن الشعب على وشك أن يعاني من تبعات ملموسة للغاية

أما الديمقراطيون، فيرون أن الفوز الانتخابي الأخير أعطاهم تفويضا شعبيا للاستمرار في الضغط حتى انتزاع تنازلات من الجمهوريين.

ومع تعثر المفاوضات بين البيت الأبيض والكونغرس حول تمرير الميزانية الفيدرالية؛ ذكرت مصادر أميركية أن الجمهوريين يخططون للتصويت على إنهاء الإغلاق الحكومي.



