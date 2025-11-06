توجيه هام من السيد الصدر قبل أيام من موعد الانتخابات

الخميس ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٥
١٢:٥٤ بتوقيت غرينتش
توجيه هام من السيد الصدر قبل أيام من موعد الانتخابات
وجَّه زعيم التيار الوطني الشيعي في العراق السيد مقتدى الصدر، اليوم الخميس، أنصاره بإيقاف جميع الوقفات والفعاليات الاحتجاجية حتى موعد الانتخابات البرلمانية المقبلة.

وقال المكتب الخاص للصدر في بيان، إن الأخير اطّلع على نشاطات تضمنت وقفات عشائرية وشبابية مؤيدة لقراره مقاطعة الانتخابات، وعلّق بالقول: "من الآن فصاعدًا، وحتى يوم الانتخابات، لا داعي لأي وقفات رجاء".

ويأتي القرار استمرارًا لنهج الصدر في الابتعاد عن العملية الانتخابية منذ إعلانه، في يونيو 2022، الانسحاب الكامل من المشاركة السياسية، وسحب نواب كتلته من البرلمان، احتجاجًا على ما وصفه آنذاك بـ"الفساد والتبعية الخارجية".

ومنذ ذلك الحين، يؤكد الصدر في بيانات متكررة أن قراره بالمقاطعة "نهائي"، وأنه لا يرغب في دعم أي جهة انتخابية أو التحالف مع قوى "تسعى لتكريس المحاصصة"، في إشارة إلى خصومه داخل الإطار التنسيقي.

وكانت محافظات الجنوب، خصوصًا ذي قار والنجف الأشرف، قد شهدت خلال الأسابيع الماضية تحركات شبابية وعشائرية تضامنًا مع موقف الصدر؛ ما أثار قلق بعض الجهات من احتمال تحولها إلى تظاهرات واسعة.

