بالفيديو.. عدوان إسرائيلي يستهدف عدة بلدات جنوب لبنان

ونفذ طيران الاحتلال الإسرائيلي غارتين على بلدة عيتا الجبل، تزامنتا مع غارة أخرى طالت بلدة الطيبة جنوبي لبنان، ما تسبب بأضرار في المنازل وبعض الممتلكات.

كما شنّ الاحتلال غارات إضافية على بلدة طيردبا، حيث سُمع دوي الانفجارات في مختلف أنحاء المنطقة، وسط تحليق مكثف للطائرات الحربية في الأجواء الجنوبية.

وتأتي هذه الاعتداءات في إطار التصعيد الإسرائيلي المتواصل على القرى والبلدات الحدودية، في وقت تواصل فيه فرق الإسعاف والدفاع المدني تقييم الأضرار ومتابعة الأوضاع الميدانية.

وفي السياق زعمت القناة 13 عن ضباط كبار بالجيش الإسرائيلي "ان ما يجري هو استمرار لمنع حزب الله من إعادة بناء قدراته وليس تصعيدا".

هذا واستشهد شخص وأصيب ثلاثة آخرون بجروح في غارات للعدو الإسرائيلي استهدفت اليوم الخميس بلدة طورا في قضاء صور، وفق بيان صادر عن وزارة الصحة العامة اللبنانية.

ويوم أمس الأربعاء، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، عن ارتقاء شهيد وجرح آخر في غارة إسرائيلية استهدفت سيارة في بلدة برج رحال، قضاء صور.